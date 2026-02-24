Uğruna Zehir Bile Yutuldu: Tarihte Güzellik İçin Yapılan 8 Tehlikeli Trend
Güzellik standartları tarih boyunca insanların hayatını doğrudan etkiledi. Bazı dönemlerde solgun ten zenginlik göstergesiydi, bazı dönemlerde ince bel zarafet sayılıyordu. Estetik görünüm uğruna yapılan uygulamalar çoğu zaman sağlık risklerini beraberinde getirdi. Zehirli maddeler yutuldu, tehlikeli kimyasallar yüze sürüldü, vücut şekillendirmek için acı veren yöntemler uygulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Solgun görünüm uğruna kurşun bazlı yüz boyaları kullanıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha büyük göz bebekleri için güzelavrat otu damlaları kullanıldı
Cilt açıcı ürünlerde cıva bileşikleri kullanıldı
Ayak bağlama geleneği statü sembolüne dönüştü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın