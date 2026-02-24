Uğruna Zehir Bile Yutuldu: Tarihte Güzellik İçin Yapılan 8 Tehlikeli Trend

Avrupa’da solgun ten, aristokrasinin simgesi kabul ediliyordu. Tarlada çalışmadığını gösteren beyaz cilt, statü göstergesi sayılıyordu. Bu nedenle birçok kişi, 'venetian ceruse' adı verilen kurşun bazlı boyalarla yüzünü kaplayarak porselen görünümü elde etmeye çalıştı.

Zamanla ciltte yaralar, saç dökülmesi ve sinir sistemi sorunları ortaya çıktı. Kronik kurşun zehirlenmesi, güzellik uğruna yapılan en tehlikeli uygulamalardan biri olarak tarihe geçti.

Cildi güzelleştirdiği iddia edilen arsenik hapları tüketildi

19. yüzyılda bazı ürünler, cilde parlaklık kazandırdığı iddiasıyla arsenik içeriyordu. 'Tamamen güvenli' ibaresiyle satılan tabletler, dönemin reklam anlayışını da gözler önüne seriyor.

Arsenik zehirlenmesi kusma, ishal ve organ hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyordu. Buna rağmen daha pürüzsüz ve açık renk cilt uğruna tüketilmeye devam edildi.