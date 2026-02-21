onedio
İnsanlar Tarafından Yapılmadığı Düşünülen Piramit: Gunung Padang

Gökçe Cici
21.02.2026 - 12:12

Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde yer alan Gunung Padang, arkeoloji dünyasında heyecan ve tartışmayı aynı anda tetikliyor. Bazı araştırmacılar burayı dünyanın en eski piramidi olarak tanımlıyor. Tarihleme sonuçları doğruysa insanlık tarihine dair bildiklerimiz değişebilir. Ancak pek çok uzman temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Antik bir tepe mi, katman katman yükselen dev yapı mı?

Antik bir tepe mi, katman katman yükselen dev yapı mı?

Cakarta’nın yaklaşık dört saat güneyinde yer alan Gunung Padang, yerel halk için kutsal kabul edilen ve yüzyıllardır ziyaret edilen bir alan. Bölge halkı burayı 'Aydınlanma Dağı' olarak adlandırıyor. Hollandalı yerleşimcilerin 19. yüzyılın sonlarında teraslı taş yapıyı kayda geçirmesiyle bilim dünyasının dikkatini çekti. 1979’dan itibaren Endonezyalı araştırmacılar ve arkeologlar bölgede sistematik incelemeler yürütmeye başladı.

Sönmüş bir volkanın tepesine kurulu alan, taş merdivenlerle birbirine bağlanan beş ayrı terastan oluşuyor. Jeolog Danny Hilman Natawidjaja, yeraltı görüntüleme ve sondaj çalışmaları sonucunda yapının farklı dönemlerde oluşturulmuş katmanlar içerdiğini savunuyor. 

Araştırma ekibine göre en eski katman 27.000 yıl öncesine kadar uzanabilir. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki andezit taşların düzenli dizilimleri ise bilinçli yerleştirme ihtimalini gündeme taşıyor.

İnsan yapımı mı yoksa doğanın ustalığı mı?

İnsan yapımı mı yoksa doğanın ustalığı mı?

Gunung Padang’ın piramit olabileceği iddiası heyecan yaratırken arkeoloji dünyasında güçlü bir şüphe cephesi de oluşmuş durumda. Ana akım görüşe göre karmaşık taş yapı teknikleri tarımın ortaya çıkışıyla, yaklaşık 11.000 yıl önce gelişti. Paleolitik dönemde yaşayan toplulukların gelişmiş taş işçiliğine sahip olduğu düşüncesi birçok uzman için fazlasıyla iddialı.

Arkeolog Flint Dibble, taş dizilimlerinin doğal süreçlerle oluşmuş olabileceğini belirtiyor. Yamaçtan aşağı yuvarlanan kaya parçalarının zamanla hizalanarak yapay görünüm oluşturabileceğini ifade ediyor. Arkeolog Bill Farley ise toprak örneklerinde kömür, kemik kalıntısı gibi insan faaliyetlerine işaret eden bulguların bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguluyor.

Buna karşılık Natawidjaja ve ekibi katmanlı yapının tesadüfi taş yığınlarından ibaret olmadığını savunuyor. Araştırmalarda hançer biçiminde büyük bir taş parçası ve çevresindeki kayalardan farklı geometriye sahip bloklar tespit edildiği belirtiliyor. Eleştirmenler ise doğal kırılma süreçlerinin de benzer şekiller oluşturabileceğini dile getiriyor.

Gunung Padang tartışması son yıllarda popüler medyanın da ilgisini çekti

Gunung Padang tartışması son yıllarda popüler medyanın da ilgisini çekti

2022 yapımı 'Ancient Apocalypse' belgeselinde yazar Graham Hancock, alanı buzul çağında yok olmuş gelişmiş bir uygarlığın kanıtı olabileceği iddiasıyla gündeme taşıdı. Pek çok arkeolog belgeseldeki yorumları spekülatif bulurken Endonezyalı arkeolog Lutfi Yondri, bölgenin kültürel önemini kabul etmekle birlikte iddiaların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeraltı taramalarında boşluklar ve olası odacıklar tespit edilmesi gizemi daha da artırdı. Ancak söz konusu boşlukların volkanik süreçlerin ürünü mü yoksa mimari yapılar mı olduğu henüz kesinleşmiş değil. Guinness Dünya Rekorları hâlen Mısır’daki Basamaklı Djoser Piramidi’ni en eski piramit olarak kabul ediyor. Buna karşın bazı akademik çalışmalar Gunung Padang’daki katmanlardan birinin MÖ 25.000’e kadar uzanabileceğini öne sürüyor.

