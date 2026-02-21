İnsanlar Tarafından Yapılmadığı Düşünülen Piramit: Gunung Padang

Cakarta’nın yaklaşık dört saat güneyinde yer alan Gunung Padang, yerel halk için kutsal kabul edilen ve yüzyıllardır ziyaret edilen bir alan. Bölge halkı burayı 'Aydınlanma Dağı' olarak adlandırıyor. Hollandalı yerleşimcilerin 19. yüzyılın sonlarında teraslı taş yapıyı kayda geçirmesiyle bilim dünyasının dikkatini çekti. 1979’dan itibaren Endonezyalı araştırmacılar ve arkeologlar bölgede sistematik incelemeler yürütmeye başladı.

Sönmüş bir volkanın tepesine kurulu alan, taş merdivenlerle birbirine bağlanan beş ayrı terastan oluşuyor. Jeolog Danny Hilman Natawidjaja, yeraltı görüntüleme ve sondaj çalışmaları sonucunda yapının farklı dönemlerde oluşturulmuş katmanlar içerdiğini savunuyor.

Araştırma ekibine göre en eski katman 27.000 yıl öncesine kadar uzanabilir. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki andezit taşların düzenli dizilimleri ise bilinçli yerleştirme ihtimalini gündeme taşıyor.