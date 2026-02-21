İnsanlar Tarafından Yapılmadığı Düşünülen Piramit: Gunung Padang
Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde yer alan Gunung Padang, arkeoloji dünyasında heyecan ve tartışmayı aynı anda tetikliyor. Bazı araştırmacılar burayı dünyanın en eski piramidi olarak tanımlıyor. Tarihleme sonuçları doğruysa insanlık tarihine dair bildiklerimiz değişebilir. Ancak pek çok uzman temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.
Antik bir tepe mi, katman katman yükselen dev yapı mı?
İnsan yapımı mı yoksa doğanın ustalığı mı?
Gunung Padang tartışması son yıllarda popüler medyanın da ilgisini çekti
