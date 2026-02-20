60 Yılı Aşkın Süredir Uyumayan Adam! Doktorlar Bile Durumu Açıklayamıyor

81 yaşındaki Ngoc gün boyunca tarlada çalışıyor, gübre çuvalları taşıyor ve ev işlerini sürdürüyor. Geceleri ise pirinç şarabı üretimiyle uğraşıyor ve komşularıyla sohbet ediyor. 2023 yılında gezgin YouTuber Drew Binsky onunla gece geçirerek yaşam rutinini gözlemledi ve gece boyunca aktif kaldığını aktardı.

Yerel doktorların değerlendirmelerine göre kalp ritmi, tansiyon ve nörolojik bulgular normal görünüyor. Günlük yarım litre pirinç şarabı tüketmesi ve yoğun sigara kullanımı ise bilim insanlarına göre normal şartlarda uyku düzenini daha da bozabilecek alışkanlıklar arasında yer alıyor.