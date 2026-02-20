onedio
60 Yılı Aşkın Süredir Uyumayan Adam! Doktorlar Bile Durumu Açıklayamıyor

Gökçe Cici
20.02.2026 - 16:13

Uyku, insan yaşamının vazgeçilmez ihtiyaçlarından sayılıyor. Uzmanlara göre günlerce uykusuz kalmak bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak Vietnam’da yaşayan Thai Ngoc’un hikayesi tüm bilinenleri sorgulatıyor. 80’li yaşlarını süren adam, 1960’lı yıllardan beri hiç uyumadığını söylüyor. Daha da ilginci, günlük hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Uykusuzluk hikayesi savaş yıllarında başlayan sıra dışı bir iddiaya dayanıyor.

Vietnam’ın Quang Nam eyaletinde yaşayan Thai Ngoc, yaklaşık 20 yaşındayken geçirdiği ağır ateşli hastalıktan sonra uyuyamadığını anlatıyor. Vietnam Savaşı dönemine denk gelen hastalık sonrası tek bir gece bile uyuyamadığını söylüyor. Ailesi ve komşuları da yıllar boyunca onu uyurken görmediklerini dile getiriyor.

Ngoc, ilaçlardan geleneksel yöntemlere kadar sayısız çözüm denediğini, hatta alkol kullanarak uyumaya çalıştığını ifade ediyor. Buna rağmen uyku haline geçemediğini belirtiyor. 'İnsanların uyuduğunu gördüğümde imreniyorum' sözleri ise yaşadığı durumun psikolojik yükünü gözler önüne seriyor.

Günlük yaşam temposu, uykusuzluk iddiasına rağmen şaşırtıcı derecede yoğun.

81 yaşındaki Ngoc gün boyunca tarlada çalışıyor, gübre çuvalları taşıyor ve ev işlerini sürdürüyor. Geceleri ise pirinç şarabı üretimiyle uğraşıyor ve komşularıyla sohbet ediyor. 2023 yılında gezgin YouTuber Drew Binsky onunla gece geçirerek yaşam rutinini gözlemledi ve gece boyunca aktif kaldığını aktardı.

Yerel doktorların değerlendirmelerine göre kalp ritmi, tansiyon ve nörolojik bulgular normal görünüyor. Günlük yarım litre pirinç şarabı tüketmesi ve yoğun sigara kullanımı ise bilim insanlarına göre normal şartlarda uyku düzenini daha da bozabilecek alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Uzman görüşü var, kesin yanıt yok.

Vietnamnet’in 2015 tarihli haberine göre Quang Nam Eyaleti Psikiyatri Hastanesi Direktörü Dr. Nguyen Gia Thieu, Thai Ngoc’un yıllardır uyuyamadığını söylemesini 'alışılmadık bir durum' olarak değerlendiriyor. Ngoc’un sinir sistemiyle bağlantılı bir sorun yaşıyor olabileceğini belirten Thieu, buna rağmen sağlık açısından tehlikeli bir tablo gözlemlenmediğini ifade ediyor.

