Parmak İzi Olmadan Yaşıyorlar! Bangladeşli Ailenin Hayatını Zorlaştıran Nadir Hastalık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 11:00

Parmak izleri modern dünyada kimliğin en temel kanıtlarından kabul ediliyor. Havalimanlarından telefon kilidine kadar sayısız sistem bu benzersiz izlere dayanıyor. Ancak Bangladeş’te yaşayan bir aile için durum tamamen farklı. Sarker ailesinin erkek üyeleri parmak izi olmadan hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak

Nadir görülen genetik durum: Adermatoglifi

Bangladeş’in Rajshahi bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Apu Sarker, görüntülü görüşmede avucunu gösterdiğinde ilk bakışta sıradan görünüyor. Yakından incelendiğinde ise parmak uçlarının tamamen düz olduğu fark ediliyor. Apu’nun babası Amal Sarker, amcası Gopesh ve erkek kardeşi Anu da aynı genetik özelliği taşıyor.

Uzmanlara göre ailede görülen durum Adermatoglifi olarak biliniyor. İsviçreli dermatolog Prof. Peter Itin, hastalığı ilk kez uluslararası düzeyde tanımlayan isimlerden biri. 

Prof. Itin ve dermatolog Prof. Eli Sprecher ile araştırmacı Janna Nousbeck tarafından yürütülen genetik incelemelerde SMARCAD1 genindeki mutasyonun parmak izlerinin oluşmamasına neden olduğu belirlendi. Prof. Itin, dünya genelinde yalnızca birkaç ailede bu durumun belgelendiğini belirtiyor.

Parmak izi eksikliği geçmiş nesiller için ciddi sorun yaratmıyordu

Amal Sarker’ın babası çiftçilik yaparak hayatını sürdürdü ve kimlik doğrulama sistemleriyle karşılaşmadı. Ancak biyometrik verilerin zorunlu hale gelmesiyle durum kökten değişti.

Bangladeş’te ulusal kimlik kartı sistemine geçildiğinde Amal Sarker’a 'NO FINGERPRINT' damgalı kart verildi. Pasaport ve ehliyet başvurularında defalarca sorun yaşadı; yazılı sınavı geçmesine rağmen parmak izi veremediği için ehliyet alamadı ve trafik kontrollerinde ceza ödemek zorunda kaldı. Cep telefonu hattı satın almak için gerekli biyometrik doğrulama yapılamadığı için aile erkekleri hatları annelerinin adına almak zorunda kaldı.

Apu Sarker, SIM kart başvurusu sırasında sensörlerin sürekli hata verdiğini ve görevlilerin ne yapacağını bilemediğini anlatıyor. Günlük işlemler sırasında sürekli açıklama yapmak zorunda kalmak, aile üyeleri için hem yorucu hem de utanç verici bir deneyime dönüşmüş durumda.

Modern sistemler uyum sağlarken sorunlar devam ediyor

Adermatoglifi vakaları 'immigration delay disease' olarak da anılıyor. Prof. Peter Itin bu tanımı, parmak izi olmadığı için sınır kontrollerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle kullanıyor. Ailenin akrabalarından Gopesh Sarker pasaport alabilmek için iki yıl boyunca defalarca başkent Dakka’ya gitmek zorunda kaldı.

Bangladeşli dermatologlar ailede konjenital palmoplantar keratoderma ve buna bağlı ikincil adermatoglifi olabileceğini değerlendiriyor. Daha kapsamlı genetik testlerin kesin tanı koyabileceği belirtiliyor. Prof. Eli Sprecher, genetik incelemelerin aileye netlik kazandırabileceğini ancak günlük zorlukları ortadan kaldırmayacağını vurguluyor.

Devlet tarafından verilen yeni kimlik kartları retina taraması ve yüz tanıma gibi alternatif biyometrik yöntemler içeriyor. Buna rağmen SIM kart edinimi, sürücü belgesi başvurusu ve bazı resmi işlemler hala parmak izi zorunluluğu nedeniyle sorun yaratıyor.

