Parmak İzi Olmadan Yaşıyorlar! Bangladeşli Ailenin Hayatını Zorlaştıran Nadir Hastalık

Amal Sarker’ın babası çiftçilik yaparak hayatını sürdürdü ve kimlik doğrulama sistemleriyle karşılaşmadı. Ancak biyometrik verilerin zorunlu hale gelmesiyle durum kökten değişti.

Bangladeş’te ulusal kimlik kartı sistemine geçildiğinde Amal Sarker’a 'NO FINGERPRINT' damgalı kart verildi. Pasaport ve ehliyet başvurularında defalarca sorun yaşadı; yazılı sınavı geçmesine rağmen parmak izi veremediği için ehliyet alamadı ve trafik kontrollerinde ceza ödemek zorunda kaldı. Cep telefonu hattı satın almak için gerekli biyometrik doğrulama yapılamadığı için aile erkekleri hatları annelerinin adına almak zorunda kaldı.

Apu Sarker, SIM kart başvurusu sırasında sensörlerin sürekli hata verdiğini ve görevlilerin ne yapacağını bilemediğini anlatıyor. Günlük işlemler sırasında sürekli açıklama yapmak zorunda kalmak, aile üyeleri için hem yorucu hem de utanç verici bir deneyime dönüşmüş durumda.