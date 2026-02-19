5 Bin Yıllık Buzdan Antik Bakteri Çıktı! Modern Tıbbın Geleceğini Sarsabilir
Buzulların derinliklerinden gelen keşifler her zaman heyecan yaratmıştır. Romanya’daki bir buz mağarasında ortaya çıkarılan antik bakteri, bilim dünyasını harekete geçirdi. 5 bin yıldır donmuş halde saklanan mikroorganizma, modern antibiyotiklere karşı direnç gösterebiliyor. Aynı zamanda yeni tedavi yöntemleri geliştirme potansiyeli taşıyor.
Antik buz tabakasından çıkarılan bakteri, bilim insanlarını şaşkına çevirdi
Antibiyotik direnci düşündüğümüzden çok daha eski olabilir
Risk ve umut aynı genetik mirasta birleşiyor
