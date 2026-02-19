5 Bin Yıllık Buzdan Antik Bakteri Çıktı! Modern Tıbbın Geleceğini Sarsabilir

Araştırma sonuçları, eriyen buzulların bu tür mikroorganizmaları çevreye salabileceğine ve direnç genlerinin günümüz bakterilerine aktarılabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir senaryo, küresel antibiyotik direnci krizini daha da derinleştirebilir. Bu nedenle laboratuvar güvenliği ve kontrollü çalışma süreçleri kritik önem taşıyor.

Öte yandan keşif yalnızca risk barındırmıyor. Bakterinin genomunda işlevi henüz bilinmeyen yaklaşık 600 gen ve diğer mikroorganizmaların büyümesini durdurabilecek 11 gen tespit edildi. Bu özellikler; yeni antibiyotikler, biyoteknolojik enzimler ve geleceğin tedavi yöntemleri için ilham kaynağı olabilir.