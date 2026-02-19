onedio
5 Bin Yıllık Buzdan Antik Bakteri Çıktı! Modern Tıbbın Geleceğini Sarsabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 14:24

Buzulların derinliklerinden gelen keşifler her zaman heyecan yaratmıştır. Romanya’daki bir buz mağarasında ortaya çıkarılan antik bakteri, bilim dünyasını harekete geçirdi. 5 bin yıldır donmuş halde saklanan mikroorganizma, modern antibiyotiklere karşı direnç gösterebiliyor. Aynı zamanda yeni tedavi yöntemleri geliştirme potansiyeli taşıyor.

Antik buz tabakasından çıkarılan bakteri, bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Araştırmacılar, Romanya’nın Transilvanya bölgesindeki Scărișoara Buz Mağırası’nda 25 metrelik buz çekirdeği sondajı gerçekleştirdi. Bu çekirdek yaklaşık 13 bin yıllık bir zaman çizelgesini temsil ediyor. Steril koşullarda çıkarılan parçalar dondurulmuş halde laboratuvara taşındı ve analiz edildi.

Elde edilen mikroorganizma Psychrobacter SC65A.3 olarak adlandırıldı. Soğuk ortamlara uyum sağlayabilen bu bakteri, binlerce yıl boyunca buz tabakası altında hayatta kalmayı başarmış durumda. Genetik analizler, düşük sıcaklıklarda yaşamı sürdürebilmesini sağlayan mekanizmaları ve antibiyotiklere karşı direncini ortaya koydu.

Antibiyotik direnci düşündüğümüzden çok daha eski olabilir

Laboratuvar testleri, bakteri genomunda antibiyotik direnciyle ilişkili 100’den fazla gen bulunduğunu gösterdi. 28 farklı antibiyotik üzerinde yapılan testlerde mikroorganizmanın 10 tanesine direnç gösterdiği belirlendi. Direnç gösterilen ilaçlar; akciğer, deri, kan, üreme sistemi ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan yaygın tedaviler arasında yer alıyor.

Bu bulgu, antibiyotik direncinin yalnızca modern ilaç kullanımına bağlı olmadığını düşündürüyor. Direnç mekanizmalarının doğada, insan müdahalesinden çok önce evrimleşmiş olabileceği fikri güçleniyor. Soğuk ortamlarda hayatta kalabilen mikroorganizmaların direnç genleri için doğal rezervuar görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Risk ve umut aynı genetik mirasta birleşiyor

Araştırma sonuçları, eriyen buzulların bu tür mikroorganizmaları çevreye salabileceğine ve direnç genlerinin günümüz bakterilerine aktarılabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir senaryo, küresel antibiyotik direnci krizini daha da derinleştirebilir. Bu nedenle laboratuvar güvenliği ve kontrollü çalışma süreçleri kritik önem taşıyor.

Öte yandan keşif yalnızca risk barındırmıyor. Bakterinin genomunda işlevi henüz bilinmeyen yaklaşık 600 gen ve diğer mikroorganizmaların büyümesini durdurabilecek 11 gen tespit edildi. Bu özellikler; yeni antibiyotikler, biyoteknolojik enzimler ve geleceğin tedavi yöntemleri için ilham kaynağı olabilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
