Antarktika'nın Dibinde İlk Kez Kaydedildi! Bilimi Bile Şaşırtan Dev Canlı

Antarktika’nın Dibinde İlk Kez Kaydedildi! Bilimi Bile Şaşırtan Dev Canlı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 12:01

Antarktika denildiğinde akla sonsuz buzullar ve sessiz beyaz manzaralar geliyor. Ancak kıtanın çevresini saran karanlık sular hala büyük sırlar barındırıyor. Araştırmacılar, derin deniz kameralarını yerleştirirken köpek balığı görmeyi beklemiyordu. Çünkü yıllardır kabul gören görüşe göre Antarktika suları bu yırtıcılar için fazla soğuktu. Fakat 2025 yılında kaydedilen görüntüler, okyanusun hala bilinmeyenlerle dolu olduğunu yeniden hatırlattı.

Kaynak

Beklenmeyen karşılaşma: Antarktika'da ilk kez köpek balığı görüntülendi

Beklenmeyen karşılaşma: Antarktika’da ilk kez köpek balığı görüntülendi

Ocak 2025’te Antarktika Yarımadası yakınlarındaki Güney Shetland Adaları açıklarında yerleştirilen derin deniz kamerası, araştırma ekibini şaşkına çeviren görüntüler kaydetti. Yaklaşık 490 metre derinlikte, güneş ışığının ulaşamadığı karanlık zemin üzerinde ağır hareketlerle ilerleyen dev bir sleeper (uykucu) köpek balığı kadraja girdi.

Yaklaşık 3 ila 4 metre uzunluğundaki hayvan, donma noktasına yakın 1,27°C sıcaklıktaki sularda ilerliyordu. Uzmanlara göre Antarktika Okyanusu’nda bu kadar güneyde kaydedilmiş başka köpek balığı görüntüsü bulunmuyor.

Soğuk sular neden sürpriz sayılıyor?

Soğuk sular neden sürpriz sayılıyor?

Uzun yıllar boyunca köpek balıklarının Antarktika çevresinde yaşamadığı düşünülüyordu. Bunun temel nedeni aşırı düşük su sıcaklıkları ve enerji metabolizmasını zorlaştıran çevresel koşullar. Bu nedenle araştırma ekipleri derin deniz çalışmalarında köpek balığı görmeyi beklemiyordu.

Yine de bazı uzmanlar, türün aslında uzun süredir bölgede bulunabileceğini ancak gözlem imkanlarının sınırlı kalması nedeniyle fark edilmemiş olabileceğini söylüyor. Antarktika’da derin deniz kameraları yalnızca güney yarımkürenin yaz aylarında çalıştırılabiliyor. Yılın geri kalan büyük bölümünde okyanusun derinlikleri tamamen gözlem dışı kalıyor.

Araştırmacılara göre kaydedilen köpek balığı yaklaşık 500 metre derinlikte kalmayı tercih ediyor

Araştırmacılara göre kaydedilen köpek balığı yaklaşık 500 metre derinlikte kalmayı tercih ediyor

Bunun nedeni, okyanusta üst üste dizilmiş su katmanları arasında görece daha sıcak tabakanın bu seviyede bulunması. Antarktika sularındaki yoğunluk farkları ve eriyen buzlardan gelen tatlı su, okyanusu katmanlı bir yapıya dönüştürüyor.

Bu derinlik aynı zamanda dev deniz canlılarının ölü bedenlerinin okyanus tabanına çöktüğü alanlara yakın. Uzmanlar sleeper köpek balıklarının balina, dev kalamar ve diğer deniz canlılarının leşleriyle beslenebileceğini düşünüyor. Bölgedeki nüfusun seyrek olması ve yaşam alanlarının ulaşılması zor bölgelerde yer alması, türün uzun süre fark edilmemesine neden olmuş olabilir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
