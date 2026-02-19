Antarktika’nın Dibinde İlk Kez Kaydedildi! Bilimi Bile Şaşırtan Dev Canlı

Bunun nedeni, okyanusta üst üste dizilmiş su katmanları arasında görece daha sıcak tabakanın bu seviyede bulunması. Antarktika sularındaki yoğunluk farkları ve eriyen buzlardan gelen tatlı su, okyanusu katmanlı bir yapıya dönüştürüyor.

Bu derinlik aynı zamanda dev deniz canlılarının ölü bedenlerinin okyanus tabanına çöktüğü alanlara yakın. Uzmanlar sleeper köpek balıklarının balina, dev kalamar ve diğer deniz canlılarının leşleriyle beslenebileceğini düşünüyor. Bölgedeki nüfusun seyrek olması ve yaşam alanlarının ulaşılması zor bölgelerde yer alması, türün uzun süre fark edilmemesine neden olmuş olabilir.