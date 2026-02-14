Emniyet Kemeri Yasak! Bu Yoldaki Güvenlik Kuralları Şaşırtıyor

Buz yolu rastgele belirlenmiş bir rota değil. Uzman ekipler, güvenli geçiş için buz kalınlığını her 100 metrede ölçüyor ve en az 24 santimetre kalınlığa sahip bölgeler işaretleniyor. Yüzeydeki çatlaklar düzeltiliyor, pürüzlü alanlar temizleniyor ve rota hava koşullarına göre sürekli güncelleniyor.

Ağırlığı 2,5 tonu aşan araçların girişine izin verilmiyor. Sürüş hızının 20 km/s altı ya da 40-70 km/s aralığında olması gerekiyor. Bu aralığın dışında kalan hızlar, buz yüzeyinde titreşim oluşturarak kırılma riskini artırabiliyor. Araçlar durmamalı ve aralarında güvenli mesafe bırakılmalı; aksi durumda buz tabakasına binen yük tehlikeli hale gelebiliyor.