onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Emniyet Kemeri Yasak! Bu Yoldaki Güvenlik Kuralları Şaşırtıyor

Emniyet Kemeri Yasak! Bu Yoldaki Güvenlik Kuralları Şaşırtıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 17:03

Kuzey Avrupa’da etkili olan sert soğuklar, Estonya’da alışılmış ulaşım düzenini tamamen değiştiriyor. Baltık Denizi’nin donmasıyla araçlar, denizin üzerinde açılan buz yollarını kullanarak adalar arasında seyahat edebiliyor. Yaklaşık 20 kilometrelik rota, feribot seferlerinin aksadığı dönemlerde hayati önem taşıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buz yolu, Estonya’nın Saaremaa ve Hiiumaa adalarını birbirine bağlayan doğal bir geçit

Buz yolu, Estonya’nın Saaremaa ve Hiiumaa adalarını birbirine bağlayan doğal bir geçit

Baltık Denizi’nin batısında yer alan Saaremaa ve Hiiumaa adaları, kış aylarında sert soğukların etkisiyle donan deniz yüzeyi sayesinde karayolu benzeri bir geçitle birbirine bağlanıyor. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki rota, feribotların buz nedeniyle aksadığı dönemlerde ada halkı için kritik ulaşım hattı haline geliyor.

Hiiumaa’da yaşayan yaklaşık 9 bin kişi; alışveriş yapmak, çocuklarını okula götürmek veya ana karaya bağlantı sağlamak için Saaremaa’ya geçmek zorunda kalıyor.

Yol açmak sanıldığı kadar kolay değil; buz kalınlığı sürekli ölçülüyor

Yol açmak sanıldığı kadar kolay değil; buz kalınlığı sürekli ölçülüyor

Buz yolu rastgele belirlenmiş bir rota değil. Uzman ekipler, güvenli geçiş için buz kalınlığını her 100 metrede ölçüyor ve en az 24 santimetre kalınlığa sahip bölgeler işaretleniyor. Yüzeydeki çatlaklar düzeltiliyor, pürüzlü alanlar temizleniyor ve rota hava koşullarına göre sürekli güncelleniyor.

Ağırlığı 2,5 tonu aşan araçların girişine izin verilmiyor. Sürüş hızının 20 km/s altı ya da 40-70 km/s aralığında olması gerekiyor. Bu aralığın dışında kalan hızlar, buz yüzeyinde titreşim oluşturarak kırılma riskini artırabiliyor. Araçlar durmamalı ve aralarında güvenli mesafe bırakılmalı; aksi durumda buz tabakasına binen yük tehlikeli hale gelebiliyor.

En şaşırtıcı kural: Emniyet kemeri takmak yasak

En şaşırtıcı kural: Emniyet kemeri takmak yasak

Buz yolunda uygulanan güvenlik kuralları, alışılmış trafik mantığının tam tersini içeriyor. Sürücülerin emniyet kemeri takmaması ve kapıların kolay açılabilir durumda tutulması gerekiyor. Olası bir kırılma ya da suya gömülme durumunda araçtan hızlı şekilde çıkabilmek hayati önem taşıyor.

Yolculuk sırasında durmak yasak ve araç içinde herkesin hızlı tahliyeye hazır olması bekleniyor. Yetkililer, kurallara uymayanların yalnızca kendi güvenliğini değil, diğer sürücülerin hayatını da riske attığını belirtiyor. Tüm önlemlere rağmen buz yolları doğa koşullarına bağlı olarak her an kapanabiliyor; rota günün her saati izleniyor ve güvenlik durumu sürekli değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın