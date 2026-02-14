Emniyet Kemeri Yasak! Bu Yoldaki Güvenlik Kuralları Şaşırtıyor
Kuzey Avrupa’da etkili olan sert soğuklar, Estonya’da alışılmış ulaşım düzenini tamamen değiştiriyor. Baltık Denizi’nin donmasıyla araçlar, denizin üzerinde açılan buz yollarını kullanarak adalar arasında seyahat edebiliyor. Yaklaşık 20 kilometrelik rota, feribot seferlerinin aksadığı dönemlerde hayati önem taşıyor.
Buz yolu, Estonya’nın Saaremaa ve Hiiumaa adalarını birbirine bağlayan doğal bir geçit
Yol açmak sanıldığı kadar kolay değil; buz kalınlığı sürekli ölçülüyor
En şaşırtıcı kural: Emniyet kemeri takmak yasak
