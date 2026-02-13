onedio
10 Saniyelik Temizlikle Banyo Derzleri Işıl Işıl Oluyor: Tek Malzeme Yeterli

Gökçe Cici
13.02.2026 - 12:26

Banyo fayansları zamanla kir, sabun kalıntısı ve nemle matlaşır. Özellikle derz araları koyulaştığında ortam olduğundan daha kirli görünür. Haftalık dip temizlik çoğu kişinin gözünde büyür. Oysa uzmanlara göre çözüm oldukça pratik. Sadece 10 saniyelik alışkanlıkla küf oluşumunun önüne geçmek mümkün.

Kimyasal ürünlere gerek kalmadan derzleri korumak mümkün

Banyo ortamı sürekli nemli kaldığı için fayans araları kısa sürede kahverengi ya da siyaha çalan lekelerle kaplanabiliyor. Zamanla küf sporları ve bakteriler için uygun zemin oluşuyor. Uzmanlara göre pahalı temizlik ürünleri yerine asidik içerik yeterli oluyor.

Uzman John Klee, duş sonrası uygulanacak basit yöntem öneriyor. Yapılması gereken tek şey, duşu kapatmadan hemen önce derz aralarına eşit oranlı beyaz sirke ve su karışımı püskürtmek. Sirke içindeki asetik asit, sabun kalıntılarını çözüyor ve yağlı tabakayı dağıtıyor. Düzenli kullanımda küf sporlarının asidik ortamda barınamadığı belirtiliyor.

Beyaz sirke sayesinde yüzeyde ağır kimyasal kalıntı oluşmuyor. Aynı zamanda sert fırçalama gereksinimi azalıyor. Haftada iki kez uygulama yeterli görülüyor.

10 saniyelik derin temizlik adımı nasıl uygulanıyor?

Derz aralarını korumak için gereken süre yalnızca 10 saniye. Duştan çıkmadan önce sprey şişeyle sirke karışımını fayans aralarına sıkmak yeterli. Ardından yüzey doğal şekilde kurumaya bırakılabilir.

Eğer siyah ya da koyu lekeler oluşmuşsa, yumuşak kıllı fırça ya da eski diş fırçasıyla dairesel hareketlerle hafifçe ovalamak öneriliyor. Biriken kalıntı kısa sürede çözülüyor. Son aşamada kuru bezle yüzeyi silmek, beyaz görünümü korumaya yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre düzenli uygulama sayesinde ağır temizlik ihtiyacı azalıyor, derz araları uzun süre parlak kalıyor. Üstelik agresif kimyasallara maruz kalmadan, zahmetsiz şekilde.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
