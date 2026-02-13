10 Saniyelik Temizlikle Banyo Derzleri Işıl Işıl Oluyor: Tek Malzeme Yeterli

Banyo ortamı sürekli nemli kaldığı için fayans araları kısa sürede kahverengi ya da siyaha çalan lekelerle kaplanabiliyor. Zamanla küf sporları ve bakteriler için uygun zemin oluşuyor. Uzmanlara göre pahalı temizlik ürünleri yerine asidik içerik yeterli oluyor.

Uzman John Klee, duş sonrası uygulanacak basit yöntem öneriyor. Yapılması gereken tek şey, duşu kapatmadan hemen önce derz aralarına eşit oranlı beyaz sirke ve su karışımı püskürtmek. Sirke içindeki asetik asit, sabun kalıntılarını çözüyor ve yağlı tabakayı dağıtıyor. Düzenli kullanımda küf sporlarının asidik ortamda barınamadığı belirtiliyor.

Beyaz sirke sayesinde yüzeyde ağır kimyasal kalıntı oluşmuyor. Aynı zamanda sert fırçalama gereksinimi azalıyor. Haftada iki kez uygulama yeterli görülüyor.