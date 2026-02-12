Evde Küf Sorunu Yaşayanlara Doğal Çözüm: Nemi Hemen Emiyor
Soğuk havalarda pencerelerin kapalı kalması ev içinde nem oranını artırıyor. Özellikle şubat gibi yağışlı dönemlerde cam kenarlarında su damlacıkları görmek şaşırtıcı değil. Duvar köşelerinde kararma ve küf lekeleri de çoğu evde ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre temizlik ürünlerine yüklenmeden de nemle mücadele etmek mümkün. Üstelik yöntem oldukça doğal.
Küf ve yoğuşma neden ortaya çıkıyor?
Havadaki fazla nemi emen ev bitkileri sanıldığından daha etkili
Evcil hayvan dostu ve dayanıklı alternatifler de var
