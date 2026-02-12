Evde Küf Sorunu Yaşayanlara Doğal Çözüm: Nemi Hemen Emiyor

Yoğuşma, havada bulunan fazla nemin soğuk yüzeylerle temas ettiğinde suya dönüşmesi sonucu oluşuyor. Duş almak, yemek yapmak ya da çamaşır kurutmak gibi günlük alışkanlıklar iç mekandaki nem oranını ciddi şekilde yükseltiyor. Camlardan aşağı süzülen damlacıklar ise küf oluşumunun en net sinyali kabul ediliyor.

Uzmanlar özellikle kış sonuna doğru iç ortamın daha nemli hale geldiğini belirtiyor. Pencerelerin uzun süre kapalı tutulması hava akışını azaltıyor ve nem içeride hapsoluyor. Zamanla duvar kağıtları, ahşap yüzeyler ve mobilyalar risk altına giriyor.