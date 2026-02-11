Bilime Göre Soğuk Duş Gerçekten Faydalı mı?

Soğuk suyla temas sırasında yaşanan ilk şok, sinir sisteminde ani bir uyarılma yaratıyor. Cleveland Clinic tarafından aktarılan bilgilere göre, bu etki dikkat seviyesini yükseltiyor ve zihinsel uyanıklığı artırıyor. 2023 yılında Healthline’da yer alan bir araştırma, beş dakikalık soğuk su banyosu sonrasında katılımcıların kendilerini daha enerjik, odaklanmış ve motive hissettiklerini ortaya koyuyor.

Ayrıca düzenli soğuk duş alışkanlığı ile depresyon belirtilerinde azalma gözlemlenen çalışmalar da mevcut. Soğuk su terapisi, bazı vakalarda destekleyici yöntem olarak değerlendiriliyor. Elbette klinik tedavilerin yerine geçmesi önerilmiyor ancak zihinsel denge açısından dikkat çekici sonuçlar sunuyor.