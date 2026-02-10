En Yalnız Meslekler Ortaya Çıktı: 15 Saat Boyunca Yalnız Çalışıyorlar

İş hayatı her zaman kalabalık ofisler, toplantılar ya da ekip sohbetleriyle ilerlemiyor. Kimi mesleklerde gün, direksiyon başında ya da tarlada sessizlik içinde geçiyor. Yapılan son araştırma, çalışanların iş sırasında yaşadığı yalnızlığı rakamlarla ortaya koydu. Haftalarca süren sınırlı iletişim, zamanla ruh sağlığını etkiliyor. Günde birkaç dakikalık sohbet ise birçok çalışan için gerçek anlamda lüks sayılıyor.

Kaynak