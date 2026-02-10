onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En Yalnız Meslekler Ortaya Çıktı: 15 Saat Boyunca Yalnız Çalışıyorlar

En Yalnız Meslekler Ortaya Çıktı: 15 Saat Boyunca Yalnız Çalışıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 15:13

İş hayatı her zaman kalabalık ofisler, toplantılar ya da ekip sohbetleriyle ilerlemiyor. Kimi mesleklerde gün, direksiyon başında ya da tarlada sessizlik içinde geçiyor. Yapılan son araştırma, çalışanların iş sırasında yaşadığı yalnızlığı rakamlarla ortaya koydu. Haftalarca süren sınırlı iletişim, zamanla ruh sağlığını etkiliyor. Günde birkaç dakikalık sohbet ise birçok çalışan için gerçek anlamda lüks sayılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırma sonuçları, yalnızlığın mesleklere göre nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor

Araştırma sonuçları, yalnızlığın mesleklere göre nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor

Mercedes-Benz Vans tarafından, 'Time To Talk Day 2026' kapsamında yaptırılan araştırma, İngiltere genelinde 2.000 çalışanla gerçekleştirildi. Sonuçlara göre çiftçiler ve tarım işçileri haftalık çalışma süresinin ortalama 13,7 saatini tek başına geçiriyor. Katılımcıların yüzde 27’si, iş sırasında kendini yalnız hissettiğini açıkça ifade ediyor.

Teslimat ve uzun yol sürücüleri ise yalnız geçirilen süre açısından listenin üst sıralarında yer alıyor. Haftalık yalnız kalma süresi 15 saate kadar çıkıyor. İlginç şekilde, yalnız geçirilen zaman uzun olsa da yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 seviyesinde kalıyor. Sektör içinde kurulan dayanışma ağları, hissedilen yalnızlık düzeyini görece azaltıyor.

Gün içinde sohbet neredeyse yok, telefonla aramak alışkanlık olmaktan çıktı

Gün içinde sohbet neredeyse yok, telefonla aramak alışkanlık olmaktan çıktı

Araştırma verileri, iş günlerinde sosyal temasın ciddi biçimde azaldığını gösteriyor. Katılımcıların neredeyse yarısı, gün boyunca beşten az konuşma gerçekleştirdiğini söylüyor. Yüzde 46’lık kesim ise başka insanlarla geçirilen sürenin günde beş dakikayı bile aşmadığını belirtiyor.

Telefonla arama alışkanlığı da giderek kayboluyor. İngiltere’de çalışanların yalnızca yüzde 12’si partnerini her gün aradığını söylüyor. Ortalama çalışan, partneriyle en son 13 gün önce telefonda konuşmuş durumda. Her beş kişiden biri, evle ayda yalnızca tek görüşme yaptığını ifade ediyor. Çoğunluk, arama ihtiyacını yalnızca acil durumlarla sınırlıyor.

Yalnızlık kaygıyı artırıyor, hareket halindeki çalışanlar daha fazla etkileniyor

Yalnızlık kaygıyı artırıyor, hareket halindeki çalışanlar daha fazla etkileniyor

Araştırma, yalnızlığın uzaktan çalışanlar ve ofis çalışanları üzerinde benzer düzeyde etki yarattığını ortaya koyuyor. Evden çalışanların yüzde 20’si, ofis ortamında çalışanların da yüzde 20’si yalnızlık hissi yaşadığını belirtiyor. Hareket hâlindeki çalışanlarda oran yüzde 25’e yükseliyor.

Son veriler, sosyal etkileşimin azalmasıyla birlikte kaygı düzeyinin de arttığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 28’i, geçen yıla kıyasla iş ortamında insanlarla konuşurken daha fazla kaygı yaşadığını söylüyor. Araştırmayı yürüten Opinium, kısa sohbetlerin ve temasın ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın