Dünyanın En Zorlu Yolları Arasında: Türkiye'nin 156 Yıllık Taş Yolunda Tehlike Kapıda

Gökçe Cici
07.02.2026 - 15:16

Yaz aylarında macera tutkunlarının rotasına giren Taş Yolu, dünyanın en zorlu yolları arasında gösteriliyor. Keskin virajlar, dar tüneller ve uçurumlar her dönem dikkat çekiyor. Karların erime süreciyle birlikte tünellerde su birikintileri oluşuyor. Yola düşen kaya parçaları geçişi zorlaştırıyor. Bölge sakinleri bakım ve onarım ihtiyacına işaret ediyor.

Kaynak: İHA

Her yaz aynı heyecan, her bahar artan risk

Kemaliye ilçesini İç Anadolu’ya bağlayan ve Kemaliye-Divriği güzergahında yer alan Taş Yolu; çok sayıda tünel, keskin virajlar ve uçurumlarla biliniyor. Yerli ve yabancı macera tutkunları yaz döneminde rotayı tercih ediyor. Karanlık Kanyon hattı boyunca ilerleyen geçiş, manzara kadar zorluk seviyesiyle de öne çıkıyor.

Karların erimesiyle tünellerde su baskınları görülüyor. Bazı noktalarda kaya parçaları yol yüzeyine düşüyor. Ulaşımın köylere erişim açısından da önem taşıdığı hatta, mevcut şartlar güvenlik endişesini artırıyor.

1870’te başlayan yolculuk, 132 yıl süren emek...

Taş Yolu’nun yapım süreci 19. yüzyıla uzanıyor. 1870 yılında başlatılan çalışmalar, Karanlık Kanyon kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla ilerledi. Uzun yıllar süren emek, devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlandı.

İlk dönemlerde yalnızca yaya geçişine izin veren dar yapı zamanla genişletildi. Araç geçişine uygun hale gelen hat, Kemaliye’yi Sivas sınırları içindeki Divriği’ye bağladı. Tarihi miras niteliği taşıyan yol, mühendislik kadar insan emeğinin de izlerini barındırıyor.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğa sahip Taş Yolu, irili ufaklı 38 tünel içeriyor

Yer yer 400-500 metreyi bulan sarp kayalıklar arasında ilerleyen güzergâh, keskin virajlar ve uçurumlarla çevrili. Günümüzde turizm amaçlı kullanım öne çıkıyor.

Bahar aylarında artan su baskınları ve kaya düşmeleri geçişi güçleştiriyor. Bölge sakinleri, bakım ve onarım çalışmalarının hızlanması gerektiğini dile getiriyor. Yolun hem turizm hem de günlük ulaşım açısından taşıdığı önem, güvenlik başlığını yeniden gündeme taşıyor.

