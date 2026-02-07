Dünyanın En Zorlu Yolları Arasında: Türkiye'nin 156 Yıllık Taş Yolunda Tehlike Kapıda
Yaz aylarında macera tutkunlarının rotasına giren Taş Yolu, dünyanın en zorlu yolları arasında gösteriliyor. Keskin virajlar, dar tüneller ve uçurumlar her dönem dikkat çekiyor. Karların erime süreciyle birlikte tünellerde su birikintileri oluşuyor. Yola düşen kaya parçaları geçişi zorlaştırıyor. Bölge sakinleri bakım ve onarım ihtiyacına işaret ediyor.
Her yaz aynı heyecan, her bahar artan risk
1870’te başlayan yolculuk, 132 yıl süren emek...
Yaklaşık 7 kilometre uzunluğa sahip Taş Yolu, irili ufaklı 38 tünel içeriyor
