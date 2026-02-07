Dünyanın En Zorlu Yolları Arasında: Türkiye'nin 156 Yıllık Taş Yolunda Tehlike Kapıda

Kemaliye ilçesini İç Anadolu’ya bağlayan ve Kemaliye-Divriği güzergahında yer alan Taş Yolu; çok sayıda tünel, keskin virajlar ve uçurumlarla biliniyor. Yerli ve yabancı macera tutkunları yaz döneminde rotayı tercih ediyor. Karanlık Kanyon hattı boyunca ilerleyen geçiş, manzara kadar zorluk seviyesiyle de öne çıkıyor.

Karların erimesiyle tünellerde su baskınları görülüyor. Bazı noktalarda kaya parçaları yol yüzeyine düşüyor. Ulaşımın köylere erişim açısından da önem taşıdığı hatta, mevcut şartlar güvenlik endişesini artırıyor.