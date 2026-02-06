Türkiye de Listede! En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler Hangileri?

2024 verilerine göre ABD, 8 bin 133 tonun üzerindeki rezerviyle dünya genelinde açık ara lider konumda bulunuyor. Uzun yıllardır değişmeyen rezerv miktarı, altının dolar üzerindeki güven unsuru rolünü koruduğunu gösteriyor. ABD’ye ait altınların büyük kısmı Fort Knox ve New York Merkez Bankası kasalarında tutuluyor.

Avrupa cephesinde ise Almanya, İtalya ve Fransa dikkat çekiyor. Almanya 3 bin 351 ton, İtalya 2 bin 451 ton, Fransa ise 2 bin 437 ton altın rezerviyle üst sıralarda yer alıyor. Avrupa ülkelerinin sahip olduğu toplam miktar, ABD seviyesine oldukça yakın. Rezervlerin kökeni, savaş sonrası dönemde altının para sisteminin merkezinde yer aldığı yıllara dayanıyor.