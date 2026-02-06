onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye de Listede! En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler Hangileri?

Türkiye de Listede! En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler Hangileri?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 14:40

Küresel belirsizlikler arttıkça ülkelerin altına yönelimi de hız kazanıyor. Merkez bankaları, rezerv politikalarında altını güçlü konumda tutmayı sürdürüyor. Açıklanan veriler, dünya genelindeki altın dağılımını net şekilde ortaya koyuyor. Bazı ülkeler yıllardır zirvedeki yerini korurken bazıları son dönemde hızlı yükseliş gösteriyor. Gelin, altın haritasında öne çıkan ülkelere yakından bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve Avrupa, küresel altın rezervlerinin büyük bölümünü kontrol ediyor.

ABD ve Avrupa, küresel altın rezervlerinin büyük bölümünü kontrol ediyor.

2024 verilerine göre ABD, 8 bin 133 tonun üzerindeki rezerviyle dünya genelinde açık ara lider konumda bulunuyor. Uzun yıllardır değişmeyen rezerv miktarı, altının dolar üzerindeki güven unsuru rolünü koruduğunu gösteriyor. ABD’ye ait altınların büyük kısmı Fort Knox ve New York Merkez Bankası kasalarında tutuluyor.

Avrupa cephesinde ise Almanya, İtalya ve Fransa dikkat çekiyor. Almanya 3 bin 351 ton, İtalya 2 bin 451 ton, Fransa ise 2 bin 437 ton altın rezerviyle üst sıralarda yer alıyor. Avrupa ülkelerinin sahip olduğu toplam miktar, ABD seviyesine oldukça yakın. Rezervlerin kökeni, savaş sonrası dönemde altının para sisteminin merkezinde yer aldığı yıllara dayanıyor.

Çin, Hindistan, Türkiye ve Polonya son yılların en hızlı yükselenleri arasında.

Çin, Hindistan, Türkiye ve Polonya son yılların en hızlı yükselenleri arasında.

Çin, 2019-2024 döneminde rezervlerine 331 ton altın ekleyerek toplam miktarı 2 bin 279 tona taşıdı. ABD tahvillerine bağımlılığı azaltma hedefi ve yuanın uluslararası konumunu güçlendirme isteği, altın alımlarının temel nedenleri arasında yer alıyor.

Hindistan 876 tonluk rezerviyle üst sıralarda bulunurken Türkiye 595 ton, Polonya ise 448 ton seviyesine ulaştı. Özellikle Polonya’da yaşanan hızlı artış dikkat çekiyor.

İşte en fazla altın rezervi bulunan 15 ülke:

İşte en fazla altın rezervi bulunan 15 ülke:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
uğur yildirim

tayyeppin daha çok