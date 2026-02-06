onedio
Makineyi Gece Çalıştırmak Tasarruf Sağlar mı?

Gökçe Cici
06.02.2026 - 11:43

Bulaşık makinesi, evlerde en sık çalışan beyaz eşyalar arasında yer alıyor. Çoğu kişi makineyi gün içinde ya da evden çıkarken çalıştırmayı tercih ediyor. Ancak elektrik tüketimi söz konusu olunca saat seçimi ciddi fark yaratabiliyor. Özellikle gece çalıştırma alışkanlığı, son dönemde tasarruf başlığı altında yeniden gündeme geldi. Peki gerçekten işe yarıyor mu, gelin detaylara bakalım.

Elektrik tüketiminde saat seçimi neden önemli?

Uzmanlara göre bulaşık makinesini düşük talep saatlerinde çalıştırmak enerji maliyetlerini azaltabiliyor. Elektrik şebekesinde gündüz saatlerinde talep yükseliyor, akşam geç saatler ve sabah erken zamanlar ise daha sakin geçiyor. Talep azaldığında enerji birim fiyatları da görece düşüyor. Bu nedenle makinenin aşağıdaki zaman dilimlerinde çalıştırılması avantajlı kabul ediliyor:

  • 22.00 - 06.00 arası

  • 05.00 - 08.00 arası

Geceye yakın saatler, özellikle uyku öncesi dönem, elektrik yükünün düştüğü aralıklar arasında yer alıyor. Sabah erken saatler de benzer şekilde düşük talep zamanlarına denk geliyor. Gün ortasında aynı işlemi yapmak ise şebeke üzerindeki yükle birlikte daha yüksek maliyet anlamına gelebiliyor. Saat seçimi, faturada küçük görünen ama yıl geneline yayıldığında hissedilen farklar yaratıyor.

Enerji tasarrufu yalnızca saatle sınırlı kalmıyor.

Uzmanlar, eco ya da enerji tasarruflu programların tercih edilmesini öneriyor. Yüksek sıcaklık kullanan yoğun yıkama ve hijyen modları, elektrik ve su tüketimini ciddi ölçüde artırıyor. Uzun kurutma seçenekleri de benzer şekilde enerji yükünü yükseltiyor.

Makinenin tam dolu çalıştırılması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Yarı dolu yıkamalar, daha fazla çevrim anlamına geliyor. Ön durulama alışkanlığı ise modern makinelerde gereksiz kabul ediliyor; sensörler kir seviyesini algılayarak yıkama süresini otomatik ayarlıyor. Isıtmaya dayalı kurutma yerine hava ile kurutma tercih edildiğinde tüketim daha dengeli hale geliyor. Filtre temizliği gibi basit bakım adımları da makinenin verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
