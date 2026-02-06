Makineyi Gece Çalıştırmak Tasarruf Sağlar mı?

Uzmanlara göre bulaşık makinesini düşük talep saatlerinde çalıştırmak enerji maliyetlerini azaltabiliyor. Elektrik şebekesinde gündüz saatlerinde talep yükseliyor, akşam geç saatler ve sabah erken zamanlar ise daha sakin geçiyor. Talep azaldığında enerji birim fiyatları da görece düşüyor. Bu nedenle makinenin aşağıdaki zaman dilimlerinde çalıştırılması avantajlı kabul ediliyor:

22.00 - 06.00 arası

05.00 - 08.00 arası

Geceye yakın saatler, özellikle uyku öncesi dönem, elektrik yükünün düştüğü aralıklar arasında yer alıyor. Sabah erken saatler de benzer şekilde düşük talep zamanlarına denk geliyor. Gün ortasında aynı işlemi yapmak ise şebeke üzerindeki yükle birlikte daha yüksek maliyet anlamına gelebiliyor. Saat seçimi, faturada küçük görünen ama yıl geneline yayıldığında hissedilen farklar yaratıyor.