Soğuk Hava Birçok Şehri Etkisi Altına Alıyor: Meteorolojiden 27 Şubat’ta Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma günü için birçok şehirde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgâr ve çığ riski uyarısı yapıldı. Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor.
