Soğuk Hava Birçok Şehri Etkisi Altına Alıyor: Meteorolojiden 27 Şubat’ta Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşüş eğiliminde olduğu, soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Rüzgârın ise Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.