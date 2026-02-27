onedio
article/comments
Soğuk Hava Birçok Şehri Etkisi Altına Alıyor: Meteorolojiden 27 Şubat’ta Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 07:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma günü için birçok şehirde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgâr ve çığ riski uyarısı yapıldı. Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırarak sürdürecek. Özellikle Karadeniz ile iç ve doğu bölgelerde kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenirken, bazı iller için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşüş eğiliminde olduğu, soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Rüzgârın ise Kıyı Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

