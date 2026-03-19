Bugün İndirimde Neler Var? 19 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.03.2026 - 12:09

Hafta sonuna doğru geri sayım başlarken sepetleri dolduracak o efsane listeyle karşınızdayız! Bugün listemizde fiyatı yarı yarıya düşen PUMA çantadan, mutfakta 7 işi birden yapan akıllı pişiriciye; bayram öncesi parlayan güneş kremi fırsatlarından Void’deki efsane eşofman indirimine kadar her şey var. İşte radarımıza takılan günün en 'kazançlı' ürünleri:

Bu içerik 19.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Puma şıklığı yarı fiyatına: PUMA BUZZ Portable Çanta!

Günün en büyük tasarruf fırsatlarından biri! Üniseks tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu taşınabilir çanta, %53 indirimle 1.079 TL yerine sadece 505 TL. Küçük ama işlevsel bir aksesuar arayanlar için kaçırılmayacak bir 'kap-çık' ürünü.

PUMA BUZZ Portable Üniseks Çanta

Mutfakta bir dahi: Instant Pot Duo 7’si 1 Arada Akıllı Pişirici!

Düdüklü tencereden yoğurt hazırlayıcıya, sote tavasından buharlı pişiriciye kadar tam 7 cihazın görevini tek başına üstleniyor! Hızlı satan bu fırsat %35 indirimle 5.599 TL’ye geriledi. Mutfakta vakit kazanmak isteyenlerin yeni gözdesi olacak.

Instant Pot Duo 7’si 1 Arada Akıllı Pişirici 5.7 L

Dizginlenemez emiş gücü: Neo 3 Kademeli Araç Süpürgesi!

15000PA emiş gücüyle arabanızdan ofisinize kadar her yer pırıl pırıl! Üstelik üfleme özelliği ve hediye filtresiyle birlikte gelen bu süper şarjlı yardımcı, %20 indirimle sadece 999 TL. Kompakt temizlikte devrim!

Neo 3 Kademeli Süper Şarjlı Araç Süpürgesi

İster waffle ister tost: Kiwi Çıkarılabilir Plakalı Makine!

Pazar kahvaltılarını şölene dönüştürmeye hazır mısınız? Tost plakası hediyesiyle gelen ve çıkarılabilir plakaları sayesinde temizliği çok kolay olan Kiwi Waffle makinesi, 999,02 TL’lik fiyatıyla mutfakların yeni neşesi olmaya aday.

Kiwi KSM-2432 Waffle ve Tost Makinesi

Biri bizden olsun: Penti Külotlu Çoraplarda 3 Al 2 Öde!

Gardırobun temel ihtiyacı olan Penti Premier All Day serisinde bahar kampanyası başladı. 3 Al 2 Öde fırsatıyla hem günlük şıklığınızı koruyun hem de tasarruf edin. İster kendinize ister arkadaşınıza, sepeti üçleyip kar etmenin tam zamanı!

Penti Premier All Day 20 Külotlu Çorap

Öğle yemekleri artık daha şık: Madame Coco Lunch Box Seti!

Günün 'yok artık' dedirten fiyatı! İki adet 1000 ml’lik ahşap kapaklı lunch box seti, sepete özel sadece 300 TL. Hem sağlıklı beslenmek hem de öğle yemeğini tarz sahibi bir şekilde taşımak isteyenler bu seti sakın kaçırmasın.

Madame Coco Magou 2'li Ahşap Kapaklı Lunch Box

"onedio25" koduyla New Balance şıklığı!

New Balance 408 serisinin o zamansız tasarımı şimdi çok daha ulaşılabilir. 4.599 TL yerine 3.909 TL’ye düşen bu modele, sadece bize özel 'onedio25' kodunu ekleyerek ekstra %25 indirimle sahip olabilirsiniz. Konforu ucuza almanın en tarz yolu!

New Balance 408 Unisex Spor Ayakkabı

Lezzetli ve fit bayram hazırlığı: Protein Brownie Mix!

Bayramda tatlıdan vazgeçemeyen ama formunu korumak isteyenler buraya! 499 TL’lik bu özel karışıma, sepetinizde 'bayram15' kodunu tanımlayarak ekstra %15 indirim alabilirsiniz. Sağlıklı brownie keyfi hiç bu kadar uygun olmamıştı.

Size Özel Protein Brownie Mix ve İndirim Kodu

Void kalitesiyle oversize konfor: Premium Eşofman Altı!

Gri rengin asaleti ve premium kumaş kalitesiyle Void eşofmanlarda dev kampanya! Tüm renklerinde geçerli %49 indirimle sadece 555 TL. Paçası lastikli bu oversize modelle sokak stilini konforla birleştirin.

VOID Gri Premium Oversize Eşofman Altı

Banyonuza bej zarafeti: Aya Linea 3’lü Havlu Seti!

Yumuşacık dokusuyla cildinizi şımartın. 1.000 TL yerine %50 indirimle 499,90 TL’ye düşen bu 3’lü havlu seti, bej renginin huzuruyla banyonuzun havasını anında değiştirecek. Kaliteyi uygun fiyata yakalamak isteyenlere!

Aya Linea Serisi 3’lü Havlu Seti - Bej

Esnek ve şık: Grimelange Pani Fuego Siyah Elbise!

Poplin etek ucu ve esnek viskon üst kısmıyla hem rahat hem de çok zarif! Grimelange elbiselerde geçerli sepette %35 indirim ve sürpriz kuponlarla bu bahar şıklığını gardırobunuza eklemenin tam zamanı.

GRIMELANGE Pani Fuego Kadın Askılı Siyah Elbise

Bayram güneşine karşı tam koruma: La Roche Posay Anthelios!

Sepette %25 Bayram İndirimi başladı! Lekeli ciltlere özel geliştirilen ve SPF 50+ korumasıyla cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan bu efsane güneş kremi, 798,60 TL’lik avantajlı fiyatıyla sepetinizde yerini bekliyor.

La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid

