Sadece Yumurta ve Ekmek Yiyor! 24 Yaşında 50 Milyon TL Biriktirmeyi Hedefleyen Kadının İlginç Hikayesi

Sadece Yumurta ve Ekmek Yiyor! 24 Yaşında 50 Milyon TL Biriktirmeyi Hedefleyen Kadının İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 15:48

Artan yaşam maliyetleri ve tüketim baskısının giderek güçlendiği günümüzde 24 yaşındaki bu genç kadının hikâyesi alışılmış kalıpların dışına çıkıyor. Gösterişli harcamalar yerine sade bir yaşamı tercih eden genç kadın, günlük alışkanlıklarını bilinçli şekilde yöneterek dikkat çekici bir birikim hedefi belirlemiş durumda. Basit görünen tercihlerinin arkasında ise net bir plan, sabır ve uzun vadeli düşünme yatıyor.

24 yaşında Mia McGrath, günümüz tüketim kültürünün tam tersine giden yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

24 yaşında Mia McGrath, günümüz tüketim kültürünün tam tersine giden yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Moda sektöründe çalışmasına rağmen gösterişten uzak bir hayat süren Mia, disiplinli harcama alışkanlıkları sayesinde genç yaşta ciddi bir birikim yapmayı başardı.

Mia’nın hikayesi aslında küçük ama istikrarlı tercihler üzerine kurulu

Mia'nın hikayesi aslında küçük ama istikrarlı tercihler üzerine kurulu

Dışarıdan sık sık yemek söylemek yerine evde yemek yapmayı tercih ediyor, kahvesini kendisi demliyor, yanında her zaman matarasını taşıyor. Sabah kahvaltısında ise pahalı alternatifler yerine çoğu zaman yumurta ve ekmekle yetiniyor. Ona göre bu tercih sadece bir beslenme alışkanlığı değil, bütçe disiplininin günlük hayattaki yansıması.

Kozmetik ve giyim harcamalarında da benzer bir yaklaşımı benimseyen Mia, bütçe dostu ürünleri ve ikinci el seçenekleri tercih ediyor.

Kozmetik ve giyim harcamalarında da benzer bir yaklaşımı benimseyen Mia, bütçe dostu ürünleri ve ikinci el seçenekleri tercih ediyor.

Ailesiyle birlikte yaşaması sayesinde kira ve fatura gibi büyük giderlerden kaçınırken, dekorasyon ya da zorunlu olmayan takviyeler gibi kalemleri tamamen hayatından çıkarmış durumda. Bu sayede gelirinin yüzde 50 ila 70’ini düzenli olarak birikime ayırabiliyor.

“Erken emeklilik ve rahat bir hayat fedakarlık ister” diyen Mia’nın hedefi ise oldukça net.

"Erken emeklilik ve rahat bir hayat fedakarlık ister" diyen Mia'nın hedefi ise oldukça net.

“Erken emeklilik ve rahat bir hayat fedakarlık ister” diyen Mia’nın hedefi ise oldukça net. 40 yaşına kadar yaklaşık 11 crore rupi (yaklaşık 53 milyon TL) birikim yaparak kendi evini satın almak. Üniversite yıllarında aldığı eğitim kredilerini dahi planlı şekilde yöneten Mia, yatırım ve bileşik faiz konularını genç yaşta öğrenmenin finansal geleceği açısından büyük bir avantaj sağladığını vurguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
