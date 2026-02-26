Sadece Yumurta ve Ekmek Yiyor! 24 Yaşında 50 Milyon TL Biriktirmeyi Hedefleyen Kadının İlginç Hikayesi

Dışarıdan sık sık yemek söylemek yerine evde yemek yapmayı tercih ediyor, kahvesini kendisi demliyor, yanında her zaman matarasını taşıyor. Sabah kahvaltısında ise pahalı alternatifler yerine çoğu zaman yumurta ve ekmekle yetiniyor. Ona göre bu tercih sadece bir beslenme alışkanlığı değil, bütçe disiplininin günlük hayattaki yansıması.