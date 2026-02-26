Ütü Yapmadan Kıyafetlerdeki Kırışıklıkları Gidermenin Pratik Yolu

Ütü ise bu rutinin en zaman alan kısmı. Neyse ki beyaz eşyalar üzerine çalışan bir uzmanın paylaştığı basit bir yöntem ütüye ayırdığınız süreyi ciddi şekilde azaltabilir.

TA Appliances and Barbecues bünyesinde görev yapan bir uzman, kurutma makinesinde kırışıklıkları azaltmak için alışılmadık ama etkili bir öneri paylaştı. Firmanın TikTok hesabında anlatılan yönteme göre, buruşmuş kıyafetleri kurutma makinesine atarken birkaç adet buz küpü eklemek yeterli.