Ütü Yapmadan Kıyafetlerdeki Kırışıklıkları Gidermenin Pratik Yolu
Çamaşır yıkamanın ardından ütüyle uğraşmak çoğu kişi için zahmetli bir süreçtir. Ancak son dönemde paylaşılan pratik bir yöntem, kurutma makinesiyle kıyafetlerdeki kırışıklıkları kısa sürede azaltmayı mümkün kılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çamaşır yıkamak çoğu ev için bitmeyen bir rutin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bakışta mantıksız gibi görünse de, kurutma makinesinin ısısıyla eriyen buzlar buhar oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın