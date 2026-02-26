onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ütü Yapmadan Kıyafetlerdeki Kırışıklıkları Gidermenin Pratik Yolu

Ütü Yapmadan Kıyafetlerdeki Kırışıklıkları Gidermenin Pratik Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 13:52

Çamaşır yıkamanın ardından ütüyle uğraşmak çoğu kişi için zahmetli bir süreçtir. Ancak son dönemde paylaşılan pratik bir yöntem, kurutma makinesiyle kıyafetlerdeki kırışıklıkları kısa sürede azaltmayı mümkün kılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çamaşır yıkamak çoğu ev için bitmeyen bir rutin.

Çamaşır yıkamak çoğu ev için bitmeyen bir rutin.

Ütü ise bu rutinin en zaman alan kısmı. Neyse ki beyaz eşyalar üzerine çalışan bir uzmanın paylaştığı basit bir yöntem ütüye ayırdığınız süreyi ciddi şekilde azaltabilir.

TA Appliances and Barbecues bünyesinde görev yapan bir uzman, kurutma makinesinde kırışıklıkları azaltmak için alışılmadık ama etkili bir öneri paylaştı. Firmanın TikTok hesabında anlatılan yönteme göre, buruşmuş kıyafetleri kurutma makinesine atarken birkaç adet buz küpü eklemek yeterli.

İlk bakışta mantıksız gibi görünse de, kurutma makinesinin ısısıyla eriyen buzlar buhar oluşturuyor.

İlk bakışta mantıksız gibi görünse de, kurutma makinesinin ısısıyla eriyen buzlar buhar oluşturuyor.

Oluşan buhar, giysilerde yıkama ve kullanım sırasında oluşan kırışıklıkların açılmasına yardımcı oluyor. Uzman, bu yöntemle kıyafetlerin daha düzgün ve “ütülenmiş gibi” görünebildiğini belirtiyor. Haber, Express tarafından da aktarıldı.

Yöntem sosyal medyada ilgi görürken, kullanıcılar kendi alternatiflerini de paylaştı. Bazıları buz yerine hafif nemli bir bezin aynı etkiyi yarattığını söylerken, kimileri kıyafetlere birkaç fıs su sıkıp makineye attığını belirtti. Ayrıca bazı kurutma makinelerinde bu amaçla özel olarak tasarlanmış “buhar” ya da “ütü” programlarının bulunduğu da hatırlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın