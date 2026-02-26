onedio
article/share
Ünlü Mimar Mutfağınızı Eski Gösteren 4 Tasarımı Açıkladı

Ünlü Mimar Mutfağınızı Eski Gösteren 4 Tasarımı Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
26.02.2026 - 13:13

Mutfak tasarımında bir dönem modern kabul edilen pek çok detay, bugün alanı eski ve dağınık gösterebiliyor. Uzun yıllardır sektörde çalışan Looeeze Grossman, mutfaklarda artık tercih edilmemesi gereken tasarım alışkanlıklarını açıklayarak daha sade ve zamansız çözümlere dikkat çekiyor.

Yeni yıl evlerde de sade ama akıllı yenilenmelerin öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor.

Yeni yıl evlerde de sade ama akıllı yenilenmelerin öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor.

Mutfak tasarımı söz konusu olduğunda ise bazı alışkanlıklar artık modern değil, tam tersine alanı olduğundan daha eski gösteriyor. Uzman Looeeze Grossman, yıllardır sektörde edindiği deneyime dayanarak güncelliğini yitiren mutfak trendlerini paylaşıyor.

İşte mutfak dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken 4 detay

İşte mutfak dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken 4 detay

Yüksek Parlaklık Devri Kapandı

Bir dönem neredeyse her mutfakta karşımıza çıkan yüksek parlak kapaklar, yerini mat ve daha sofistike yüzeylere bırakıyor. Mat dokular yalnızca daha modern bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda parmak izi ve leke derdini de ciddi ölçüde azaltıyor. Kısacası daha az bakım, daha rafine bir estetik.

Kahvaltı Barları Gözden Düşüyor

Serbest duran kahvaltı barları, pratikte çoğu zaman anahtarların ve evrakların bırakıldığı dağınık alanlara dönüşüyor. Güncel mutfaklarda ise yerleşik oturma alanları, açılıp kapanabilen yemek masaları ve alanı verimli kullanan yarım adalar tercih ediliyor. Klasik yemek masası, modern evlerde sessiz ama güçlü bir dönüş yapmış durumda.

Sadece Spot Aydınlatma Yetmiyor

Tavan spotları artık tek başına yeterli görülmüyor. Düz ve sert bir ışık yerine, farklı aydınlatma katmanlarının bir arada kullanıldığı daha sıcak çözümler öne çıkıyor. Sarkıt lambalar ve ayarlanabilir akıllı aydınlatmalar, mutfağın hem işlevini hem atmosferini güçlendiriyor.

Açıkta Bırakılan Beyaz Eşyalar

Bağımsız buzdolabı, bulaşık makinesi ya da küçük ev aletlerinin tezgâh üzerinde durması, mutfağı olduğundan daha karmaşık ve eski gösteriyor. Günümüzde entegre çözümler tercih ediliyor; cihazlar dolap kapaklarının arkasında gizlenerek daha bütünlüklü ve sade bir görünüm elde ediliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
