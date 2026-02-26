Ünlü Mimar Mutfağınızı Eski Gösteren 4 Tasarımı Açıkladı

Yüksek Parlaklık Devri Kapandı

Bir dönem neredeyse her mutfakta karşımıza çıkan yüksek parlak kapaklar, yerini mat ve daha sofistike yüzeylere bırakıyor. Mat dokular yalnızca daha modern bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda parmak izi ve leke derdini de ciddi ölçüde azaltıyor. Kısacası daha az bakım, daha rafine bir estetik.

Kahvaltı Barları Gözden Düşüyor

Serbest duran kahvaltı barları, pratikte çoğu zaman anahtarların ve evrakların bırakıldığı dağınık alanlara dönüşüyor. Güncel mutfaklarda ise yerleşik oturma alanları, açılıp kapanabilen yemek masaları ve alanı verimli kullanan yarım adalar tercih ediliyor. Klasik yemek masası, modern evlerde sessiz ama güçlü bir dönüş yapmış durumda.

Sadece Spot Aydınlatma Yetmiyor

Tavan spotları artık tek başına yeterli görülmüyor. Düz ve sert bir ışık yerine, farklı aydınlatma katmanlarının bir arada kullanıldığı daha sıcak çözümler öne çıkıyor. Sarkıt lambalar ve ayarlanabilir akıllı aydınlatmalar, mutfağın hem işlevini hem atmosferini güçlendiriyor.

Açıkta Bırakılan Beyaz Eşyalar

Bağımsız buzdolabı, bulaşık makinesi ya da küçük ev aletlerinin tezgâh üzerinde durması, mutfağı olduğundan daha karmaşık ve eski gösteriyor. Günümüzde entegre çözümler tercih ediliyor; cihazlar dolap kapaklarının arkasında gizlenerek daha bütünlüklü ve sade bir görünüm elde ediliyor.