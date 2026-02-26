Ünlü Mimar Mutfağınızı Eski Gösteren 4 Tasarımı Açıkladı
Mutfak tasarımında bir dönem modern kabul edilen pek çok detay, bugün alanı eski ve dağınık gösterebiliyor. Uzun yıllardır sektörde çalışan Looeeze Grossman, mutfaklarda artık tercih edilmemesi gereken tasarım alışkanlıklarını açıklayarak daha sade ve zamansız çözümlere dikkat çekiyor.
Yeni yıl evlerde de sade ama akıllı yenilenmelerin öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor.
İşte mutfak dekorasyonunda dikkat etmeniz gereken 4 detay
