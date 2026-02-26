Kısa Video Bağımlılığı Odaklanma Yetisini Zayıflatıyor mu?

Theta bandı aktivitesi, bilişsel kontrol, odaklanma ve çeldiricileri bastırma gibi üst düzey zihinsel süreçlerle yakından ilişkili kabul ediliyor. Bulgular, kısa video bağımlılık eğilimi yükseldikçe, dikkat testi sırasında yürütücü kontrol gerektiren anlarda bu frontal theta aktivitesinin anlamlı biçimde azaldığını gösterdi. Başka bir ifadeyle, çelişkili uyaranlarla karşılaşıldığında beynin kontrol mekanizmaları daha zayıf tepki veriyor.

Araştırmacılar ayrıca kısa video bağımlılık eğilimi ile öz-denetim düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki saptadı. Kısa video kullanımına daha yatkın bireylerin, öz-kontrol ölçeklerinde daha düşük puanlar aldığı görüldü. Bu durum, dikkat sorunlarının yalnızca bilişsel değil, davranışsal öz-denetim boyutunda da kendini gösterebileceğine işaret ediyor.

Önemli bir nokta ise, bu etkinin beynin dinlenme hâlinde değil, dikkat gerektiren görevler sırasında ortaya çıkması. Dinlenme durumunda alınan EEG kayıtlarında benzer bir ilişkiye rastlanmadı. Bu bulgu, kısa video kullanımının beyni sürekli olarak “bozulmuş” bir duruma sokmaktan ziyade, zihinsel çaba gerektiren anlarda bilişsel kaynakların etkin kullanımını zorlaştırabileceğini düşündürüyor.