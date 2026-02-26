Kısa Video Bağımlılığı Odaklanma Yetisini Zayıflatıyor mu?
Kaynak: https://www.frontiersin.org/journals/...
Kısa format videolar, günlük dijital alışkanlıkların merkezine yerleşmiş durumda. Ancak yeni bir bilimsel çalışma, bu içeriklere yönelik yoğun ilginin dikkat ve odaklanma becerileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma, kısa video kullanımının zihinsel kontrol süreçleriyle olan ilişkisini nörobilimsel verilerle değerlendiriyor.
Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayımlanan güncel bir EEG çalışması, mobil cihazlarda kısa video içeriklerine yönelik bağımlılık eğiliminin, özellikle dikkat ve öz-denetimle ilişkili beyin süreçleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırma, kısa video kullanımının dikkat üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 18–33 yaş aralığında 48 sağlıklı genç yetişkinle gerçekleştirildi.
Çalışmada özellikle beynin ön bölgesinde (prefrontal korteks) gözlemlenen theta dalgalarına odaklanıldı.
