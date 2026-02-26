onedio
article/comments
Google, Yapay Zekayı Sizin Yerinize Kullanan Yeni Ajanlarını Tanıttı

Metehan Bozkurt
26.02.2026 - 08:53

Google, kullanıcıların yapay zekayı aktif olarak yönetmesine gerek bırakmayan yeni yapay zeka ajanlarını tanıttı. Bu ajanlar, farklı uygulamalar arasında otomatik iş akışları oluşturarak tekrarlayan görevleri devralıyor. Google’ın yeni yaklaşımı, yapay zekâyı günlük işlerde daha pratik ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: https://blog.google/innovation-and-ai...
Google, üretken yapay zeka alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek deneysel aracı Google Opal için dikkat çekici bir güncelleme duyurdu.

Google Labs bünyesinde geliştirilen Opal, artık yalnızca yanıt veren bir sohbet aracı olmaktan çıkıyor, karmaşık süreçleri yöneten, etkileşimli ve otonom yapay zeka ajanları oluşturabilen bir platforma dönüşüyor.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, günlük iş akışlarını tek tek komutlarla yürütmek zorunda kalmadan, zincirleme görevleri yerine getiren özel yapay zeka ajanları tasarlayabiliyor.

Bu ajanlar, farklı uygulamalar ve veri kaynakları arasında köprü kurarak tekrarlayan işleri otomatik hale getiriyor. Üstelik tüm bu süreçler herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden, sürükle-bırak mantığıyla çalışan görsel bir arayüz üzerinden yönetilebiliyor.

Opal’ın öne çıkan yeniliklerinden biri de statik metin anlayışını geride bırakması. Platform artık yalnızca yazılı yanıtlar üretmekle yetinmiyor kullanıcıların doğrudan etkileşime girebildiği dinamik formlar, tıklanabilir araçlar ve canlı veri tabloları gibi arayüz bileşenleri oluşturabiliyor. Böylece elde edilen veriler daha anlaşılır, görsel ve işlevsel bir biçimde sunuluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
