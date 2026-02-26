Google, Yapay Zekayı Sizin Yerinize Kullanan Yeni Ajanlarını Tanıttı
Kaynak: https://blog.google/innovation-and-ai...
Google, kullanıcıların yapay zekayı aktif olarak yönetmesine gerek bırakmayan yeni yapay zeka ajanlarını tanıttı. Bu ajanlar, farklı uygulamalar arasında otomatik iş akışları oluşturarak tekrarlayan görevleri devralıyor. Google’ın yeni yaklaşımı, yapay zekâyı günlük işlerde daha pratik ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Google, üretken yapay zeka alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek deneysel aracı Google Opal için dikkat çekici bir güncelleme duyurdu.
Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, günlük iş akışlarını tek tek komutlarla yürütmek zorunda kalmadan, zincirleme görevleri yerine getiren özel yapay zeka ajanları tasarlayabiliyor.
