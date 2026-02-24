Kalbe İyi Geliyor: Romantik İlişkiler mi, Sağlam Dostluklar mı Daha Etkili?

Uzmanlara göre insanın hayatında güven, aidiyet ve duygusal destek sağlayan her güçlü bağ, kalp ve damar sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Yani mesele sadece “bir ilişki içinde olmak” değil, nasıl ve kimlerle bağ kurulduğu.

Araştırmalar, düzenli ve anlamlı sosyal ilişkileri olan bireylerde stres hormonlarının daha düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Kronik stresin kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğu düşünüldüğünde, bu durumun önemi daha net anlaşılıyor. Güven veren ilişkiler, kan basıncının dengelenmesine ve kalp ritminin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayabiliyor.