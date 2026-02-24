Kalbe İyi Geliyor: Romantik İlişkiler mi, Sağlam Dostluklar mı Daha Etkili?
Kaynak: https://www.elsevier.com/about/press-...
Kalp sağlığı yalnızca beslenme ve egzersizle sınırlı değil; insanın kurduğu ilişkiler de bu denklemin önemli bir parçası. Romantik bağlar ve güçlü dostluklar, stres düzeyini ve genel iyilik halini doğrudan etkileyebiliyor. Peki kalbi koruyan asıl bağ hangisi?
Kalp sağlığını koruyan ilişkiler denildiğinde akla ilk olarak romantik bağlar gelse de, bilimsel çalışmalar bu tablonun sanılandan daha geniş olduğunu ortaya koyuyor.
Romantik ilişkiler, özellikle sağlıklı ve dengeli olduklarında, kalp sağlığı açısından belirgin avantajlar sunabiliyor.
Bu noktada sıkı dostlukların rolü daha da görünür hale geliyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
