article/comments
article/share
Kalbe İyi Geliyor: Romantik İlişkiler mi, Sağlam Dostluklar mı Daha Etkili?

Metehan Bozkurt
24.02.2026 - 09:16

Kalp sağlığı yalnızca beslenme ve egzersizle sınırlı değil; insanın kurduğu ilişkiler de bu denklemin önemli bir parçası. Romantik bağlar ve güçlü dostluklar, stres düzeyini ve genel iyilik halini doğrudan etkileyebiliyor. Peki kalbi koruyan asıl bağ hangisi?

Kaynak: https://www.elsevier.com/about/press-...
Kalp sağlığını koruyan ilişkiler denildiğinde akla ilk olarak romantik bağlar gelse de, bilimsel çalışmalar bu tablonun sanılandan daha geniş olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre insanın hayatında güven, aidiyet ve duygusal destek sağlayan her güçlü bağ, kalp ve damar sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Yani mesele sadece “bir ilişki içinde olmak” değil, nasıl ve kimlerle bağ kurulduğu.

Araştırmalar, düzenli ve anlamlı sosyal ilişkileri olan bireylerde stres hormonlarının daha düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Kronik stresin kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğu düşünüldüğünde, bu durumun önemi daha net anlaşılıyor. Güven veren ilişkiler, kan basıncının dengelenmesine ve kalp ritminin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayabiliyor.

Romantik ilişkiler, özellikle sağlıklı ve dengeli olduklarında, kalp sağlığı açısından belirgin avantajlar sunabiliyor.

Partner desteği hastalık sonrası iyileşme sürecini hızlandırabiliyor, tedaviye uyumu artırabiliyor ve yaşam kalitesini yükseltebiliyor. Ancak uzmanlar burada önemli bir ayrım yapıyor: çatışmalı, güvensiz ya da duygusal açıdan yıpratıcı ilişkiler, tam tersine stres seviyesini artırarak kalp sağlığı için risk oluşturabiliyor.

Bu noktada sıkı dostlukların rolü daha da görünür hale geliyor.

Uzun süreli ve güvene dayalı arkadaşlıklar, duygusal destek sağlama konusunda romantik ilişkiler kadar güçlü olabiliyor. Özellikle zor dönemlerde bir dostla kurulan açık ve yargısız iletişim, psikolojik yükü azaltarak dolaylı yoldan kalbi de koruyor. Bazı çalışmalar, arkadaşlıkların daha istikrarlı yapısı nedeniyle stres azaltıcı etkisinin daha sürdürülebilir olabildiğine işaret ediyor.

Uzmanların altını çizdiği ortak nokta ise ilişkinin türünden çok niteliği. Kişiyi anlaşılmış, güvende ve desteklenmiş hissettiren her bağ; yalnızlık duygusunu azaltıyor, ruh sağlığını güçlendiriyor ve bununla birlikte kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu bir etki yaratıyor. Sosyal izolasyonun ise kalp hastalıkları riskini artıran ciddi bir faktör olduğu vurgulanıyor.

Murat

Dostluk muhakkak ama duygusal ilişki bence onun önünde gibi onun salgıladıgı duygu ve enerji dostluktan daha önemli herşeyden önce temas farkı var