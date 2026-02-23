Aldatıldığını Evlendikten Sonra Öğrendi! Eşinin Yıllar Sonraki İtirafı Hayatını Değiştirdi
Mutlu bir evlilik yaşadığını düşünen bir kadın, eşinin yıllar sonra yaptığı itirafla aldatıldığını öğrendi. Ortaya çıkan bu gerçek, hayatına ve evliliğine bakışını tamamen değiştirdi.
Kaynak: Reddit
Bir kadın, eşinin yıllar önce yaşadığı yasak ilişkiyi itiraf etmesine rağmen gerçeğin tamamını söylemediğini öğrenince yeniden sarsıldığını anlattı.
Kadın, eşinin bu bilgiyi özellikle sakladığını düşünürken, eşinin savunması ise “İlişkiyi söyledim, kim olduğunu söylemem yalan sayılmaz” şeklinde oldu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
