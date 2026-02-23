onedio
Aldatıldığını Evlendikten Sonra Öğrendi! Eşinin Yıllar Sonraki İtirafı Hayatını Değiştirdi

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 23:35

Mutlu bir evlilik yaşadığını düşünen bir kadın, eşinin yıllar sonra yaptığı itirafla aldatıldığını öğrendi. Ortaya çıkan bu gerçek, hayatına ve evliliğine bakışını tamamen değiştirdi.

Kaynak: Reddit

Bir kadın, eşinin yıllar önce yaşadığı yasak ilişkiyi itiraf etmesine rağmen gerçeğin tamamını söylemediğini öğrenince yeniden sarsıldığını anlattı.

Reddit’te paylaştığı gönderi, kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

38 yaşındaki kadın, eşinin 2018–2020 yılları arasında evli bir kadınla iki yıl süren bir ilişki yaşadığını, bu ilişki sırasında hamilelik ve kürtaj yaşandığını kendisine açıkladığını belirtti. Eşinin bu ilişkinin tamamen sona erdiğini söylemesi üzerine, 2021 yılında evlenmeye karar verdiklerini ifade etti.

Ancak asıl kırılma noktası, 2023 yılında, çiftin kızları henüz beş aylıkken yaşandı. Kadın, eşinin telefonunda 2020 yılına ait bir fotoğraf bulduğunu ve bu fotoğrafta eşinin, “ABD’de zaman zaman birlikte çalıştığını” söylediği kadınla aynı yatakta olduğunu fark etti. Böylece acı gerçeği öğrendiğini söyledi:

Aldatma yaşadığı kişi ile hala iş ilişkisi içinde olduğunu anlattığı “yakın meslektaş” aslında aynı kişiydi.

Kadın, eşinin bu bilgiyi özellikle sakladığını düşünürken, eşinin savunması ise “İlişkiyi söyledim, kim olduğunu söylemem yalan sayılmaz” şeklinde oldu.

Ancak kadın için durum çok daha ağırdı. Eğer bu kişinin hala eşinin hayatında ve iş çevresinde olduğunu bilseydi, ne evlenmeyi ne de çocuk sahibi olmayı kabul edeceğini vurguladı.

Paylaşımında, eşinin hala aynı şirkette çalıştığını ve söz konusu kadının iş için sık sık seyahat ettiğini belirten kadın, aralarındaki iletişimin artık “sadece profesyonel” olduğunu söylense de bunun kendisi için sürekli bir travma yarattığını ifade etti. Çiftin terapi aldığını ve kendisinin de bu süreçte antidepresan kullanmaya başladığını da ekledi.

Çaresiz hissettiğini dile getiren kadın, “Kalmakla gitmek arasında sıkışıp kaldım. Güven duygusu yeniden gerçekten inşa edilebilir mi?” diyerek diğer kullanıcılardan tavsiye istedi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
