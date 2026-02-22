onedio
3D Yazıcıyla Basılmaması Gereken Şeyler: Güvenlik, Sağlık ve Hukuk Açısından Riskli Ürünler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 15:23

3D yazıcılar, bireysel üretimi hiç olmadığı kadar erişilebilir hale getirdi. Ancak bu teknolojinin sunduğu imkanlar, her nesnenin güvenle üretilebileceği anlamına gelmiyor. Sağlık, güvenlik ve yasal sorumluluklar söz konusu olduğunda bazı ürünlerin 3D yazıcıyla basılması ciddi riskler doğurabiliyor.

3D yazıcılar, prototiplemeden hobi projelerine kadar pek çok alanda büyük kolaylık sağlıyor.

Ancak bu teknoloji her nesne için uygun değil. Güvenlik, sağlık, dayanıklılık ve hukuki sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda, bazı ürünlerin 3D yazıcıyla üretilmesi ciddi riskler doğurabiliyor.

İşte uzmanların özellikle basılmamasını önerdiği ürün grupları...

Silah ve Silah Parçaları

Ateşli silahlar, silah gövdeleri, susturucular veya mühimmatla ilişkili parçalar birçok ülkede yasalarla sıkı şekilde denetleniyor. 3D yazıcıyla bu tür parçaların üretilmesi hukuki yaptırımlara yol açabileceği gibi, ciddi güvenlik riskleri de barındırıyor. Dayanıklılığı test edilmemiş parçalar hem kullanıcı hem de çevre için tehlike oluşturabiliyor.

Tıbbi Amaçlı Ürünler

Ortez, atel, diş plağı, implant benzeri ürünler yalnızca şekil vermekten ibaret değildir. Bu tür ürünler biyouyumluluk, sterilizasyon ve klinik test süreçleri gerektirir. Ev tipi 3D yazıcılarla üretilen parçalar, sağlık standartlarını karşılamadığı için enfeksiyon ve yaralanma riskini artırabilir.

Gıda ile Temas Eden Ürünler

Tabak, çatal, saklama kabı veya kahve aparatı gibi gıdayla doğrudan temas eden ürünler, sanıldığı kadar masum değildir. Yaygın filament türleri mikroskobik gözenekler içerir ve bu gözeneklerde bakteri birikebilir. Ayrıca birçok plastik türü gıda temasına uygun değildir ve zamanla zararlı maddeler salabilir.

Yük Taşıyan ve Güvenlik Kritik Parçalar

Merdiven basamakları, kasklar, emniyet kemeri tokaları veya araç içi kritik parçalar yüksek mukavemet ve standartlara ihtiyaç duyar. Ev tipi 3D yazıcılar, bu tür ürünler için gerekli olan mekanik dayanımı ve kalite tutarlılığını çoğu zaman sağlayamaz. Sonuç, ciddi kazalar olabilir.

Elektrik ve Elektronik Bileşenler

Priz, uzatma kablosu muhafazası veya yüksek akım taşıyan parçalar 3D baskı için uygun değildir. Kullanılan plastiklerin ısıya ve elektriğe karşı dayanımı sınırlıdır. Bu durum kısa devre, erime ve yangın riskini beraberinde getirir.

Çocuk ve Evcil Hayvan Ürünleri

Diş kaşıyıcılar, oyuncaklar veya mama kapları gibi ürünler, toksik madde içermemeli ve yüksek güvenlik standartlarını karşılamalıdır. 3D baskı ürünlerde kullanılan boyalar ve filamentler her zaman bu şartları sağlamaz; özellikle küçük parçalar boğulma riski oluşturabilir.

Basınç Altında Çalışan Parçalar

Gaz tüpü adaptörleri, basınçlı kaplar veya hidrolik bağlantılar 3D yazıcıyla üretilmemelidir. Katmanlı yapı, yüksek basınç altında çatlama ve ani kırılma riski taşır.

Hukuki ve Telif Hakları Kapsamındaki Ürünler

Markalı ürünlerin birebir kopyaları, lisanslı tasarımlar veya patentli parçaların izinsiz basımı hukuki sorunlara yol açabilir. Ticari kullanım söz konusu olmasa bile, bu tür baskılar yasal sorumluluk doğurabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
