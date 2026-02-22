Köpeğinin Teması Sonrası Ağır Enfeksiyon Geçiren Kadın Dört Uzvunu Kaybetti

Başlangıçta ciddi bir belirti görülmezken, ertesi sabah eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kana yayıldığı ve hayati organları tehdit eden sepsis tablosunun geliştiği belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sangha, tıbbi komaya alındı. Tedavi sürecinde kalbinin altı kez durduğu ve doktorların uzun süre yaşam mücadelesi verdiği açıklandı. Enfeksiyonun neden olduğu dolaşım bozuklukları, uzuvlarda geri dönüşü olmayan doku kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine doktorlar, enfeksiyonun yayılmasını durdurabilmek için her iki bacağın diz altından ve her iki elin bilek seviyesinden ampute edilmesine karar verdi. Ayrıca bağışıklık sistemiyle ilgili komplikasyonlar nedeniyle dalağı da alındı.