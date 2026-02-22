Köpeğinin Teması Sonrası Ağır Enfeksiyon Geçiren Kadın Dört Uzvunu Kaybetti
İngiltere’de yaşayan bir kadının başına gelenler, basit görünen enfeksiyonların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Evcil köpeğiyle yaşadığı sıradan bir temasın ardından ağır bir sağlık tablosu gelişen kadın, haftalar süren yoğun tedavi sürecinden geçti. Yaşanan komplikasyonlar sonucunda iki eli ve iki bacağı ampute edildi.
İngiltere’de yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, evcil köpeğiyle yaşadığı basit bir temasın ardından geçirdiği ağır enfeksiyon sonucu hayatını kalıcı şekilde değiştiren bir sağlık süreciyle karşı karşıya kaldı.
Olay, Sangha’nın bir akşam işten eve döndükten sonra kendini halsiz hissetmesiyle başladı.
Toplamda 32 hafta hastanede kalan Manjit Sangha, yoğun tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
