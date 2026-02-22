onedio
Köpeğinin Teması Sonrası Ağır Enfeksiyon Geçiren Kadın Dört Uzvunu Kaybetti

Köpeğinin Teması Sonrası Ağır Enfeksiyon Geçiren Kadın Dört Uzvunu Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 14:10

İngiltere’de yaşayan bir kadının başına gelenler, basit görünen enfeksiyonların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Evcil köpeğiyle yaşadığı sıradan bir temasın ardından ağır bir sağlık tablosu gelişen kadın, haftalar süren yoğun tedavi sürecinden geçti. Yaşanan komplikasyonlar sonucunda iki eli ve iki bacağı ampute edildi.

İngiltere’de yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, evcil köpeğiyle yaşadığı basit bir temasın ardından geçirdiği ağır enfeksiyon sonucu hayatını kalıcı şekilde değiştiren bir sağlık süreciyle karşı karşıya kaldı.

Sangha, köpeğinin fark edilmeyen küçük bir kesik ya da çiziği yalamasının ardından sepsis geçirdi, yaşanan komplikasyonlar nedeniyle iki eli ve iki bacağı ampute edildi.

Olay, Sangha’nın bir akşam işten eve döndükten sonra kendini halsiz hissetmesiyle başladı.

Başlangıçta ciddi bir belirti görülmezken, ertesi sabah eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kana yayıldığı ve hayati organları tehdit eden sepsis tablosunun geliştiği belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sangha, tıbbi komaya alındı. Tedavi sürecinde kalbinin altı kez durduğu ve doktorların uzun süre yaşam mücadelesi verdiği açıklandı. Enfeksiyonun neden olduğu dolaşım bozuklukları, uzuvlarda geri dönüşü olmayan doku kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine doktorlar, enfeksiyonun yayılmasını durdurabilmek için her iki bacağın diz altından ve her iki elin bilek seviyesinden ampute edilmesine karar verdi. Ayrıca bağışıklık sistemiyle ilgili komplikasyonlar nedeniyle dalağı da alındı.

Toplamda 32 hafta hastanede kalan Manjit Sangha, yoğun tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Sangha’nın ailesi, evin yeniden düzenlenmesi, protez ihtiyacı ve uzun vadeli bakım masrafları için bağış kampanyası başlattı.

Uzmanlar, bu vakanın sepsisin ne kadar hızlı ve sinsi ilerleyebileceğini gösterdiğini vurguluyor. Açık yara ya da cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda, hayvan tükürüğüyle temasın nadir de olsa ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Bilinç kaybı, solunum güçlüğü, dudaklarda morarma gibi belirtilerin ise acil müdahale gerektirdiği ifade ediliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
