Beslenme Uzmanına Göre Kilo Vermeyi Zorlaştıran En Yaygın Hata Açıklandı

Beslenme uzmanı Luke Hanna, bu yaklaşımın uzun vadede ters etki yarattığını vurguluyor.

Hanna’ya göre birçok kişi kilo vermek amacıyla kahvaltıyı atlıyor, öğle öğününü oldukça küçük porsiyonlarla geçiştiriyor ve bu durumu “disiplinli beslenme” olarak yorumluyor. Ancak gün içinde yeterli enerji ve besin ögesi alınmadığında, vücut bunu telafi etmeye çalışıyor. Sonuç ise genellikle günün ilerleyen saatlerinde yoğun tatlı veya yüksek kalorili gıdalara yönelme oluyor.