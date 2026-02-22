onedio
Beslenme Uzmanına Göre Kilo Vermeyi Zorlaştıran En Yaygın Hata Açıklandı

Metehan Bozkurt
22.02.2026 - 12:18

Kilo verme sürecinde yaşanan zorlanmaların nedeni çoğu zaman irade eksikliği değil, yanlış beslenme alışkanlıkları oluyor. Uzmanlara göre aşırı kısıtlayıcı diyetler, iştah kontrolünü zorlaştırarak süreci sekteye uğratabiliyor.

Kilo verme sürecinde sık yaşanan kontrolsüz atıştırmaların nedeni çoğu zaman irade eksikliği değil, gün boyunca uygulanan aşırı besin kısıtlaması.

Beslenme uzmanı Luke Hanna, bu yaklaşımın uzun vadede ters etki yarattığını vurguluyor.

Hanna’ya göre birçok kişi kilo vermek amacıyla kahvaltıyı atlıyor, öğle öğününü oldukça küçük porsiyonlarla geçiştiriyor ve bu durumu “disiplinli beslenme” olarak yorumluyor. Ancak gün içinde yeterli enerji ve besin ögesi alınmadığında, vücut bunu telafi etmeye çalışıyor. Sonuç ise genellikle günün ilerleyen saatlerinde yoğun tatlı veya yüksek kalorili gıdalara yönelme oluyor.

Uzmanın altını çizdiği temel nokta kalori açığı.

Anca bu açığın sürdürülebilir olması şart. Bunun yolu da özellikle günün erken saatlerinde:

  • Yeterli protein alımı

  • Liften zengin besinlere yer verilmesi

  • Tok tutan, dengeli öğünler tüketilmesi

Bu yaklaşım, gün boyu açlık hissini ve ani yeme ataklarını önemli ölçüde azaltıyor.

Hanna, sık görülen bu döngüyü şöyle özetliyor: “Gün boyunca vücudu yetersiz besleyip, akşam saatlerinde sadece iradeye güvenmek gerçekçi değildir. Çoğu kontrolsüz atıştırma, aşırı kısıtlamanın doğrudan sonucudur.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
