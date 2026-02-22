Elon Musk’tan Alışılmışın Dışında İşe Alım Hamlesi: Öz Geçmiş İstemiyor!
Elon Musk, teknoloji dünyasında sıkça tartışma yaratan yönetim anlayışına bir yenisini daha ekledi. Musk, yeni işe alım sürecinde klasik öz geçmiş değerlendirmelerini geri plana iterek adayların doğrudan yetkinliklerini ortaya koymalarını isteyen bir yöntem benimsedi.
Elon Musk, Tesla bünyesinde geliştirilen Dojo3 adlı süper yapay zeka bilgisayarı projesine ilişkin çalışmaları yeniden hızlandırırken bu kapsamda yeni başvurular arandığını duyurdu.
Bu yaklaşım Musk’ın daha önce farklı kurum ve şirketlerde de başvurduğu alışılmışın dışındaki yöntemlerle örtüşüyor.
Musk’ın insan kaynakları konusundaki bu tutumu, geleneksel öz geçmiş odaklı değerlendirmelere mesafeli yaklaşımıyla da biliniyor.
