onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Elon Musk’tan Alışılmışın Dışında İşe Alım Hamlesi: Öz Geçmiş İstemiyor!

Elon Musk’tan Alışılmışın Dışında İşe Alım Hamlesi: Öz Geçmiş İstemiyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 08:50

Elon Musk, teknoloji dünyasında sıkça tartışma yaratan yönetim anlayışına bir yenisini daha ekledi. Musk, yeni işe alım sürecinde klasik öz geçmiş değerlendirmelerini geri plana iterek adayların doğrudan yetkinliklerini ortaya koymalarını isteyen bir yöntem benimsedi.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://fortune.com/2026/02/20/how-do...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elon Musk, Tesla bünyesinde geliştirilen Dojo3 adlı süper yapay zeka bilgisayarı projesine ilişkin çalışmaları yeniden hızlandırırken bu kapsamda yeni başvurular arandığını duyurdu.

Elon Musk, Tesla bünyesinde geliştirilen Dojo3 adlı süper yapay zeka bilgisayarı projesine ilişkin çalışmaları yeniden hızlandırırken bu kapsamda yeni başvurular arandığını duyurdu.

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, değerlendirmeye alınmak isteyen adaylardan yalnızca “çözdükleri en zor teknik problemlere dair üç madde” sunmalarını istedi. Paylaşımda klasik başvuru süreçlerine dair herhangi bir ek şart yer almadı.

Bu yaklaşım Musk’ın daha önce farklı kurum ve şirketlerde de başvurduğu alışılmışın dışındaki yöntemlerle örtüşüyor.

Bu yaklaşım Musk’ın daha önce farklı kurum ve şirketlerde de başvurduğu alışılmışın dışındaki yöntemlerle örtüşüyor.

ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başında bulunduğu dönemde, 250 binden fazla federal çalışanın işine son verilmesiyle sonuçlanan toplu işten çıkarma sürecinde kamu çalışanlarından son başarılarını beş madde halinde e-posta yoluyla iletmelerini istemişti. Şubat ayında yaptığı bir paylaşımda ise yanıt vermeyenlerin bu durumu istifa olarak değerlendireceğini belirtmişti. Musk, benzer bir yöntemi X’in CEO’luğunu devraldığında da uygulamıştı.

Musk’ın insan kaynakları konusundaki bu tutumu, geleneksel öz geçmiş odaklı değerlendirmelere mesafeli yaklaşımıyla da biliniyor.

Musk’ın insan kaynakları konusundaki bu tutumu, geleneksel öz geçmiş odaklı değerlendirmelere mesafeli yaklaşımıyla da biliniyor.

John Collison ve teknoloji podcaster’ı Dwarkesh Patel ile katıldığı ortak bir podcast yayınında, yazılı referanslardan ziyade birebir iletişime önem verdiğini vurgulayan Musk, “Öz geçmiş çok etkileyici görünebilir. Ama 20 dakika sonraki sohbet ‘Vay’ dedirtmiyorsa, kağıda değil sohbete inanmalısınız” ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın