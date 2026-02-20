Kış Aylarında Çamaşırların Daha Hızlı Kurumasını Sağlayan Basit Yöntem

Kış aylarında çamaşır kurutmak, özellikle ev içinde yapılan kurutmalarda zamanla zorlayıcı bir hal alabiliyor. Soğuk hava ve artan nem, kıyafetlerin beklenenden çok daha geç kurumasına neden oluyor. Ancak uzmanlara göre doğru birkaç küçük adım sayesinde bu süreci önemli ölçüde hızlandırmak mümkün.