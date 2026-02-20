onedio
Haberler
Yaşam
Kış Aylarında Çamaşırların Daha Hızlı Kurumasını Sağlayan Basit Yöntem

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
20.02.2026 - 13:12

Kış aylarında çamaşır kurutmak, özellikle ev içinde yapılan kurutmalarda zamanla zorlayıcı bir hal alabiliyor. Soğuk hava ve artan nem, kıyafetlerin beklenenden çok daha geç kurumasına neden oluyor. Ancak uzmanlara göre doğru birkaç küçük adım sayesinde bu süreci önemli ölçüde hızlandırmak mümkün.

Kış aylarında çamaşır kurutmak çoğu evde sabır testi.

Soğuk hava, güneş eksikliği ve iç mekanda asılı kalan nemli kıyafetler derken süreç uzadıkça uzuyor. Ancak uzmanlara göre bu durumu tersine çevirmenin oldukça basit bir yolu var.

Uzmanların dikkat çektiği en önemli nokta, çamaşırların askıya doğru şekilde yerleştirilmesi.

Kıyafetlerin birbirine çok yakın asılması, hava dolaşımını engelleyerek nemin kumaşta hapsolmasına yol açıyor. Parçalar arasında yeterli boşluk bırakılması ise havanın rahatça dolaşmasını sağlayarak kuruma süresini belirgin biçimde kısaltıyor.

Bunun yanı sıra, çamaşırların kuruduğu ortamda hava akışının sağlanması büyük önem taşıyor.

Kısa süreli pencere açmak ya da kapıyı aralık bırakmak, ortamda biriken nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Bu basit yöntem, özellikle kış aylarında iç mekânda kurutulan çamaşırlar için etkili sonuçlar veriyor.

Uzmanlar ayrıca çamaşır askısının kaloriferin tam üzerine değil, yakın bir noktaya yerleştirilmesini öneriyor. Bu sayede aşırı ısıya maruz kalmadan, sıcak havanın oluşturduğu doğal hava hareketinden faydalanmak mümkün oluyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
