Uzmanlara Göre Bu Sebze Bağırsak Sağlığı ve Ruh Hali Üzerinde Etkili

Bu maddeler bağırsak hücreleri için önemli bir enerji kaynağı olurken, aynı zamanda bazı vitaminlerin sentezinde rol oynayan enzimlerin oluşmasına da yardımcı oluyor.

Yaban havucunun öne çıkan bir diğer özelliği ise falcarinol adı verilen doğal bir bitki bileşiği içermesi. Uzmanlara göre bu bileşik, beyindeki “iyi hissetme hormonu” olarak bilinen serotonin üzerinde etkili olabiliyor ve hafif bir yatıştırıcı etki gösterebiliyor. Falcarinol pişirme sırasında büyük ölçüde azalsa da, geriye kalan miktarın vücut tarafından emilerek etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.