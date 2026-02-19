onedio
Tatil Fotoğrafları Gerçeklerle Yüzleştirdi: 50 Kilo Vererek Hayatını Değiştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
19.02.2026 - 15:56

Tatil fotoğrafları çoğu zaman güzel anıları hatırlatır. Ancak Kirsty Wright için bu kareler, uzun süredir görmezden geldiği bir gerçeği fark etmesine neden oldu. Balayında çekilen fotoğraflar, kilosunun hem fiziksel sağlığını hem de günlük yaşamını ne kadar zorlaştırdığını açık biçimde ortaya koydu. Bu yüzleşme, onu kalıcı bir değişim sürecine adım atmaya itti.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/382...
Kirsty Wright, Tayland’daki balayından geriye kalan fotoğraflara baktığında kendisini mutlu eden anlar yerine kilosuna odaklandığını fark etti.

Ailesi ve yakınları anıları konuşurken, o yalnızca bedenindeki değişimi görüyordu. Bu farkındalık, onun için bir dönüm noktası oldu.

Partneri Charlie ile tanıştıktan sonra zamanla kilo aldığını anlatan Kirsty, özellikle pandemi döneminde artan stresin ve evde geçirilen sürenin beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söylüyor. Büyük porsiyonlar, sık atıştırmalar ve duygusal yeme davranışı kısa sürede kilo artışına neden oldu. Bu süreçte kilosu yaklaşık 108 kiloya kadar çıktı.

Kilo artışı yalnızca estetik bir mesele olmaktan çıkıp günlük yaşamı zorlaştıran bir soruna dönüştü.

Diz ve bel ağrıları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Kirsty, basit günlük işleri yaparken bile zorlandığını ifade ediyor. En sarsıcı anlardan biri ise gelinlik provasında yaşandı. Seçtiği gelinlik dar geldi, rahatça oturamadı ve provadan duygusal olarak yıkılmış halde ayrıldı.

Asıl kırılma noktası, balayı fotoğraflarını gördüğü andı. Kirsty, o gün kendine artık bu şekilde yaşamak istemediğini söylediğini ve değişim kararı aldığını belirtiyor.

Kilo verme sürecinde herhangi bir zayıflama iğnesi ya da tıbbi müdahale kullanmadı.

Daha önce deneyimlediği Slimming World programına geri döndü ve beslenmesini planlı hale getirdi. Evde yemek yapmaya ağırlık verildi, porsiyonlar kontrol altına alındı ve öğünler önceden planlandı. Bu süreçte partnerinin desteğinin belirleyici olduğunu vurguluyor.

Beslenme düzeninin yanı sıra günlük yürüyüşleri rutin haline getiren Kirsty, zamanla fiziksel olarak güçlendikçe koşu bandında “Couch to 5K” programına da başladı. Değişimin ilk haftalarında bile ağrılarının azaldığını fark ettiğini söylüyor.

Bugün yaklaşık 61 kilo olan Kirsty, hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini çok daha iyi hissettiğini ifade ediyor. Kıyafet alışverişinden artık keyif aldığını, uzun süredir yaşamadığı bir özgüven duygusunu yeniden kazandığını belirtiyor.

Kirsty’ye göre en önemli adım, sorunu kabul etmek ve ertelememek. Kendi sürecini özetlerken şunu söylüyor: “Uzun yıllar kendimi sabote ettim. Değişmeye karar vermek bile başlı başına büyük bir adım. Kimsenin mükemmel başlaması gerekmiyor; önemli olan başlamak.”

