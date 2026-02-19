onedio
Mutluluğu Ertelemeyin: Uzmanlara Göre İyi Hissetmek İçin Kendinize Sormanız Gereken İki Soru

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 15:02

Mutluluk çoğu zaman geleceğe ertelenen bir hedef gibi algılanır. Oysa uzmanlara göre iyi hissetmenin anahtarı, bugünü fark etmekten geçiyor. Günlük yaşam içinde kendimize soracağımız iki basit soru, ruh halimizi dengelemeye ve anın değerini görmeye yardımcı olabilir.

Mutluluğun tek bir anahtarı ya da herkese uyan sihirli bir formülü yok.

Ancak gündelik hayatın kalitesini yükselten ve iyi hissetme olasılığını belirgin biçimde artıran bazı basit ama etkili yöntemler var. Kulağa tanıdık gelse de, uzun vadede ruh hâlimizi asıl şekillendiren şey büyük kırılma anlarından çok her gün tekrar ettiğimiz küçük alışkanlıklar oluyor.

Bu gerçeği çoğumuz biliyoruz. Ne var ki stresin, kaygının ya da belirsizliğin arttığı dönemlerde bunu hatırlamak zorlaşıyor. Böyle zamanlarda, normalde keyif aldığımız aktiviteler bile anlamını yitirebiliyor. Çünkü dikkatimizi “şimdi”yi iyileştirmeye vermek yerine, her şeyin gelecekte düzeleceği fikrine kaptırıyoruz. Uzmanlara göre bu bakış açısı kısa vadede umut verse de uzun vadede ters etki yaratabiliyor, zira bulunduğumuz anın değerini görmemizi engelliyor.

Bu noktada psikoloji alanındaki pek çok çalışma, şükran duygusunu bilinçli biçimde geliştirmeyi öneriyor.

Ancak bu, soyut ya da zorlayıcı bir pratik olmak zorunda değil. Tam tersine her gün kendimize soracağımız iki basit soruyla hayatın içindeki olumlu anları fark etmek mümkün. Bu sorular hem güne başlarken hem de günü tamamlarken sorulabilir ve zihni “geçmiş” ya da “gelecek” yerine bugüne sabitlemeye yardımcı olur.

İlk soru: Bugün neyle gurur duydum?

İkinci soru ise: Bugün bana ne keyif verdi?

Bu soruların amacı büyük başarıları ya da olağanüstü anları listelemek değil.

Asıl hedef, her şeyin yolunda gitmediğini düşündüğümüz anlarda bile kendi çabamızı ve sahip olduklarımızı görmeyi öğrenmektir. Araştırmalar, düzenli şükran pratiğinin ruh halini iyileştirdiğini, stresle baş etme becerisini güçlendirdiğini ve kişiyi duygusal olarak daha dayanıklı hale getirdiğini ortaya koyuyor. Uzun vadede bu farkındalık yaşam hedeflerine ulaşma konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
