Mutluluğu Ertelemeyin: Uzmanlara Göre İyi Hissetmek İçin Kendinize Sormanız Gereken İki Soru

Ancak gündelik hayatın kalitesini yükselten ve iyi hissetme olasılığını belirgin biçimde artıran bazı basit ama etkili yöntemler var. Kulağa tanıdık gelse de, uzun vadede ruh hâlimizi asıl şekillendiren şey büyük kırılma anlarından çok her gün tekrar ettiğimiz küçük alışkanlıklar oluyor.

Bu gerçeği çoğumuz biliyoruz. Ne var ki stresin, kaygının ya da belirsizliğin arttığı dönemlerde bunu hatırlamak zorlaşıyor. Böyle zamanlarda, normalde keyif aldığımız aktiviteler bile anlamını yitirebiliyor. Çünkü dikkatimizi “şimdi”yi iyileştirmeye vermek yerine, her şeyin gelecekte düzeleceği fikrine kaptırıyoruz. Uzmanlara göre bu bakış açısı kısa vadede umut verse de uzun vadede ters etki yaratabiliyor, zira bulunduğumuz anın değerini görmemizi engelliyor.