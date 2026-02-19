Bilim İnsanları Araştırdı: Trend Olan “Olumlama Cümleleri” Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Araştırmalar iki farklı yaklaşımı araştırdı.

İlki, kişinin kendisi hakkında doğrudan ve iddialı ifadeler kullandığı pozitif benlik cümleleridir. “Ben çok başarılıyım” veya “Kendimden çok memnunum” gibi ifadeler bu gruba girer.

İkinci yaklaşım ise psikolojide daha sık çalışılan öz-onaylama (self-affirmation) yöntemidir. Bu yöntemde kişi, kendi temel değerlerini hatırlatır. Örneğin “Benim için dürüstlük önemlidir” veya “Ailem ve sorumluluklarım hayatımda merkezi bir yer tutar” gibi ifadeler kullanılır. Amaç, kişinin benlik algısını tehdit altında hissettiği durumlarda psikolojik dengeyi korumaktır.