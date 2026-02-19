onedio
Bilim İnsanları Araştırdı: Trend Olan “Olumlama Cümleleri” Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Metehan Bozkurt
19.02.2026 - 13:13

“Ben başarılıyım”, “Her şey yolunda” gibi olumlama cümleleri, son yıllarda kişisel gelişim alanında yaygın biçimde kullanılmaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu yaklaşım, zihinsel dönüşüm vaat etse de bilimsel açıdan etkileri uzun süredir tartışma konusu. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar, olumlama cümlelerinin herkes için ve her durumda aynı sonucu vermediğini gösteriyor.

Araştırmanın detaylarına gelin hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Bilimsel literatürde “olumlama” kavramı, popüler kullanımda sanıldığı kadar tek tip değildir.

Araştırmalar iki farklı yaklaşımı araştırdı.

İlki, kişinin kendisi hakkında doğrudan ve iddialı ifadeler kullandığı pozitif benlik cümleleridir. “Ben çok başarılıyım” veya “Kendimden çok memnunum” gibi ifadeler bu gruba girer.

İkinci yaklaşım ise psikolojide daha sık çalışılan öz-onaylama (self-affirmation) yöntemidir. Bu yöntemde kişi, kendi temel değerlerini hatırlatır. Örneğin “Benim için dürüstlük önemlidir” veya “Ailem ve sorumluluklarım hayatımda merkezi bir yer tutar” gibi ifadeler kullanılır. Amaç, kişinin benlik algısını tehdit altında hissettiği durumlarda psikolojik dengeyi korumaktır.

Araştırmalar pozitif benlik cümleleri hakkında ne söylüyor?

Yapılan deneysel çalışmalar, doğrudan ve güçlü pozitif benlik cümlelerinin her zaman olumlu etki yaratmadığını ortaya koyuyor. Özellikle düşük benlik saygısına sahip bireylerde bu tür ifadelerin, beklenenin aksine, kısa vadede daha olumsuz duygulara yol açabildiği görülüyor.

Araştırmacılar bu durumu, kişinin söylediği cümle ile içsel inancı arasındaki uyumsuzluğa bağlıyor. Zihin, gerçekçi bulmadığı bir ifadeye direnç gösterdiğinde, içsel çatışma artabiliyor. Bu da motivasyon yerine hayal kırıklığı ve gerginlik yaratabiliyor. Ancak bu etki herkes için geçerli değil; bazı bireylerde bu tür cümlelerin nötr ya da sınırlı düzeyde olumlu etkiler yaratabildiği de belirtiliyor.

Bilimsel açıdan daha güçlü görünen yaklaşım hangisi?

Araştırmalarda daha tutarlı sonuçlar veren yöntem, öz-onaylama temelli uygulamalar olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşımda kişi, kendisini tehdit altında hissettiği durumlarda temel değerlerini hatırlayarak benlik bütünlüğünü korumaya çalışıyor.

Bu tür uygulamaların, savunmacı tepkileri azalttığı ve kişinin zorlayıcı bilgileri daha açık şekilde değerlendirmesine yardımcı olabildiği gösterilmiş durumda. Nörobilim alanındaki bazı çalışmalar, öz-onaylama sırasında beynin benlik ve değer işlemleriyle ilişkili bölgelerinde anlamlı aktivasyonlar oluştuğunu da ortaya koyuyor.

Eğitim ve sağlık alanlarında yapılan uygulamalarda ise, bu yöntemin bazı gruplarda stres düzeyini azalttığı, uyum ve karar verme süreçlerini olumlu etkileyebildiği bildiriliyor. Ancak bu etkilerin genellikle sınırlı ve bağlama bağlı olduğu özellikle vurgulanıyor.

Olumlama cümleleri ne zaman ters etki yaratabilir?

Bilimsel veriler, bazı durumlarda olumlama cümlelerinin fayda yerine zarar verebileceğine işaret ediyor. Gerçekçi olmayan, kişinin mevcut deneyimiyle uyuşmayan ifadeler içsel gerilimi artırabiliyor. Ayrıca bu cümlelerin, yaşanan sorunu bastırmak veya yok saymak amacıyla kullanılması, kısa vadeli rahatlama sağlasa bile uzun vadede psikolojik yükü artırabiliyor.

Uzmanlara göre olumlama cümleleri, bir sorunu çözmekten çok, kişinin o sorunla başa çıkma kapasitesini destekleyici bir araç olarak değerlendirilmeli.

