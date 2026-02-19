onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bilim İnsanları, Güneş’in Isısını Küçük Bir Şişede Depolamayı Başardı

Bilim İnsanları, Güneş’in Isısını Küçük Bir Şişede Depolamayı Başardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 09:16

Bilim insanları, Güneş’ten elde edilen ısıyı küçük bir şişe içinde uzun süre saklamayı mümkün kılan yeni bir yöntem geliştirdi. Kimyasal temelli bu sistem, enerjiyi kayba uğratmadan depolayarak ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını sağlıyor. Uzmanlara göre bu buluş, yenilenebilir enerji alanında özellikle depolama sorununa kalıcı bir çözüm sunabilir.

Kaynak: https://news.ucsb.edu/2026/022384/ucs...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları, Güneş’ten elde edilen ısıyı küçük bir şişe içinde depolamayı başardı.

Bilim insanları, Güneş’ten elde edilen ısıyı küçük bir şişe içinde depolamayı başardı.

Kulağa bilim kurgu gibi gelse de geliştirilen sistem, klasik pillerden tamamen farklı bir mantıkla çalışıyor ve enerji depolamada yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın merkezinde, faz değişimli ve termo-kimyasal özelliklere sahip özel bir madde yer alıyor. Bu madde, Güneş’ten gelen ısıyı emdiğinde kimyasal yapısında enerji “kilitlenmiş” oluyor. Isı kaybolmuyor, sızmıyor, çevreye dağılmıyor. Şişe oda sıcaklığında bile aylarca, hatta uygun koşullarda yıllarca bu enerjiyi saklayabiliyor.

Asıl çarpıcı nokta ise enerjinin geri çağrılma biçimi.

Asıl çarpıcı nokta ise enerjinin geri çağrılma biçimi.

Şişe kontrollü şekilde tetiklendiğinde, depolanan ısı ani ve yüksek verimli biçimde tekrar açığa çıkıyor. Yani enerji, ihtiyaç duyulana kadar adeta uyku modunda bekliyor. Bu yöntem, klasik bataryalardaki kapasite kaybı ve yaşlanma sorunlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Bilim insanlarına göre bu teknoloji; binaların ısıtılmasısanayi tesislerinde atık ısı kullanımı ve yenilenebilir enerji fazlasının depolanması gibi alanlarda devrim yaratabilir. Üstelik sistem nadir elementlere ya da pahalı metallere ihtiyaç duymuyor; bu da ölçeklenebilirliği ciddi biçimde artırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
moon_knight

kaynak ?