Bilim İnsanları, Güneş’in Isısını Küçük Bir Şişede Depolamayı Başardı

Şişe kontrollü şekilde tetiklendiğinde, depolanan ısı ani ve yüksek verimli biçimde tekrar açığa çıkıyor. Yani enerji, ihtiyaç duyulana kadar adeta uyku modunda bekliyor. Bu yöntem, klasik bataryalardaki kapasite kaybı ve yaşlanma sorunlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Bilim insanlarına göre bu teknoloji; binaların ısıtılması, sanayi tesislerinde atık ısı kullanımı ve yenilenebilir enerji fazlasının depolanması gibi alanlarda devrim yaratabilir. Üstelik sistem nadir elementlere ya da pahalı metallere ihtiyaç duymuyor; bu da ölçeklenebilirliği ciddi biçimde artırıyor.