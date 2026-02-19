Bilim İnsanları, Güneş’in Isısını Küçük Bir Şişede Depolamayı Başardı
Kaynak: https://news.ucsb.edu/2026/022384/ucs...
Bilim insanları, Güneş’ten elde edilen ısıyı küçük bir şişe içinde uzun süre saklamayı mümkün kılan yeni bir yöntem geliştirdi. Kimyasal temelli bu sistem, enerjiyi kayba uğratmadan depolayarak ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını sağlıyor. Uzmanlara göre bu buluş, yenilenebilir enerji alanında özellikle depolama sorununa kalıcı bir çözüm sunabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, Güneş’ten elde edilen ısıyı küçük bir şişe içinde depolamayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl çarpıcı nokta ise enerjinin geri çağrılma biçimi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kaynak ?