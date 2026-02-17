onedio
56 Kilo Verdi, Hayatını Baştan Aşağı Değiştirdi: Bu 10 Basit Alışkanlıkla Başardı

Metehan Bozkurt
17.02.2026 - 13:36

Fazla kilolarla vedalaşmak çoğu kişi için zor ve uzun bir süreç olarak görülüyor. Ancak doğru alışkanlıklar benimsendiğinde bu yolculuk sanıldığı kadar karmaşık olmak zorunda değil. Sosyal medyada paylaştığı deneyimlerle dikkat çeken Britt Mudd, yıllara yayılan bir süreçte yaptığı basit ama istikrarlı değişimlerle 56 kilo vererek bu dönüşümün mümkün olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://bodynetwork.com/weight-loss-s...
Fazla kilolarla vedalaşmak çoğu kişi için göz korkutucu bir süreç gibi görünüyor.

Ancak uzmanlara göre büyük dönüşümler çoğu zaman küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklarla başlıyor. Sosyal medyada paylaştığı deneyimlerle dikkat çeken Britt Mudd, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan tam 56 kilo vererek bu yaklaşımın mümkün olduğunu gösteren isimlerden biri. Yıllara yayılan bu sürecin arkasında ise şaşırtıcı derecede basit ama istikrarlı değişimler yer alıyor.

İşte Uymanız Gereken 10 Kural

Makroları Öğrenmek ve Takip Etmek

Mudd’a göre sürecin temel taşı, makro besinleri (protein, karbonhidrat ve yağ) öğrenmek ve porsiyon kontrolüyle birlikte takip etmek. Bu sayede kalori açığını korurken sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmek zorunda kalmadığını söylüyor. Zamanla bu bilgi birikimi, sezgisel beslenmeyi mümkün kılıyor.

Gün İçinde Daha Fazla Hareket Etmek

Yürüyüş, Mudd’ın en çok altını çizdiği alışkanlıklardan biri. Günlük hareketin kalori açığı yaratmadaki rolünün çoğu zaman hafife alındığını belirtiyor. Düzenli yürüyüşün, hareketi bir zorunluluktan çok doğal bir rutine dönüştürdüğünü ifade ediyor.

Kas Geliştirmenin Temellerine Odaklanmak

Ağırlık antrenmanlarında karmaşık programlar yerine temel egzersizlere sadık kalmak, onun için dönüm noktası olmuş. Doğru form, teknik ve kademeli yük artışıyla çalışmanın, uzun vadede en etkili sonuçları verdiğini vurguluyor.

Gece Rutini Oluşturmak

Düzenli uyku, sürecin görünmeyen ama kritik parçalarından biri. Ekranları erken kapatmak, her gün aynı saatte uyumak ve yeterli uyku almak; sabah erken saatlerde yapılan antrenmanların sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

İstikrarı Hayat Tarzına Dönüştürmek

Mudd’a göre sonuçları belirleyen tek şey motivasyon değil, istikrar. Beslenme, hareket, uyku ve antrenman alışkanlıklarının bir yaşam biçimi hâline gelmesi gerektiğini söylüyor.

Ağırlık Çalışmalarını İhmal Etmemek

Vücut şekillenmesinde ağırlık antrenmanlarının payı büyük. Özellikle üst vücut için haftada 3–4 gün düzenli çalışmanın, yıllar içinde belirgin fark yarattığını ifade ediyor.

Protein Alımını Artırmak

Hiçbir zaman bazal metabolizma hızının altına düşmeden beslenmek ve yeterli protein almak, onun beslenme yaklaşımının temelini oluşturuyor. Günlük protein ihtiyacını hedef kilosuna göre belirlediğini ve öğünlerini bu doğrultuda planladığını söylüyor.

Sabırlı Olmak

Bu dönüşümün aylar değil, yaklaşık yedi yıl sürdüğünü açıkça dile getiriyor. Sonuçların hemen görünmediği dönemlerde bile sürece güvenmenin önemine dikkat çekiyor.

Yeterli Su Tüketmek

Gazlı içecekleri tamamen hayatından çıkarıp suya yönelmek, hem cilt sağlığı hem de genel iyilik hâli üzerinde etkili olmuş. Günlük yüksek su tüketiminin vücut kompozisyonunu olumlu etkilediğini belirtiyor.

Dinlenmeye ve Toparlanmaya Zaman Tanımak

Kas gelişiminin yalnızca antrenmanla değil, dinlenmeyle mümkün olduğunu vurguluyor. Yeterli uyku, dinlenme günleri ve doğru beslenme; ilerlemenin sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

