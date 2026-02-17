Uzmanlar Ne Diyor? Evinizde Hamam Böceği Görüyorsanız 'Şanslı' Sayılabilirsiniz

Bu yorumda böceğin kendisinden çok, bulunduğu mekanın canlı ve kullanılan bir alan olması ön plana çıkıyor. Geçmişte bu durum, dolaylı olarak bereket ve süreklilik kavramlarıyla ilişkilendirilmiş.

Ancak bu yaklaşımın belirli bir sınırı bulunuyor. Hamamböceklerinin ev içinde sık görülmesi, gündüz saatlerinde ortaya çıkması ya da mutfak ve banyo gibi alanlarda yoğunlaşması, hijyen veya yapısal bir soruna işaret ediyor. Uzmanlar, bu nedenle tekil gözlemler ile kalıcı bir problemin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguluyor.