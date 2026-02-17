onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Yemeği Yemek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Yemeği Yemek Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 09:05

Bazı kişilerin uzun süre boyunca aynı yemekleri tercih etmesi, çoğu zaman basit bir alışkanlık gibi görülür. Ancak psikolojiye göre bu tekrar eden tercih; zihinsel yükü azaltma, kontrol hissini koruma ve duygusal denge sağlama ihtiyacıyla ilişkili olabilir. Uzmanlar, aynı yemeği sürekli tüketmenin bireyin ruhsal durumu ve yaşam koşullarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı bireylerin uzun süre boyunca aynı yiyecekleri tercih etmesi, yalnızca damak zevkiyle açıklanamayacak bir davranış örüntüsü olabilir.

Bazı bireylerin uzun süre boyunca aynı yiyecekleri tercih etmesi, yalnızca damak zevkiyle açıklanamayacak bir davranış örüntüsü olabilir.

Psikoloji alanındaki araştırmalar, bu eğilimin çoğu zaman zihinsel yükü azaltma, duygusal dengeyi koruma ve belirsizlikten kaçınma gibi nedenlerle ilişkili olduğunu dile getiriyor.

İşte Aynı Yemeği Yemenin Psikolojik Sebepleri

İşte Aynı Yemeği Yemenin Psikolojik Sebepleri

Karar Yorgunluğu ve Bilişsel Tasarruf

Günlük yaşamda verilen kararların sayısı arttıkça zihinsel yorgunluk da artar. “Ne yiyeceğim?” sorusu basit görünse de, tekrarlandığında bilişsel yük oluşturur. Psikoloji literatüründe karar yorgunluğu olarak adlandırılan bu durum, bireylerin seçenekleri azaltarak zihinsel enerjilerini koruma eğilimine girmesine neden olabilir. Aynı yemeği tercih etmek, bu anlamda işlevsel bir sadeleştirme stratejisidir.

Kontrol ve Öngörülebilirlik İhtiyacı

Beslenme, kişinin doğrudan kontrol edebildiği alanlardan biridir. Özellikle stresli ya da belirsizlik içeren dönemlerde, bireyler sonucu önceden bildikleri davranışlara yönelme eğilimi gösterebilir. Tadını, etkisini ve sindirim sürecini bildiği bir yiyeceği tekrar tekrar tüketmek, kişiye güven ve istikrar hissi sağlayabilir.

Duygusal Yeme Davranışı

Psikolojik araştırmalar, bazı yiyeceklerin duygusal rahatlama ile ilişkilendirildiğini göstermektedir. Stres, yalnızlık veya yoğun zihinsel yük altında olan bireyler, kendilerine tanıdık ve “rahatlatıcı” gelen yiyeceklere yönelme eğiliminde olabilir. Bu durumda aynı yemeği tekrar tekrar tüketmek, bilinçli bir tercihten ziyade duygusal düzenleme işlevi görebilir.

Alışkanlık ve Davranış Otomatikleşmesi

Davranış psikolojisine göre tekrar eden eylemler zamanla alışkanlığa dönüşür. Hazırlaması kolay, erişimi pratik ve doyuruculuğu bilinen bir yemeğin sık tercih edilmesi, bir süre sonra otomatikleşmiş bir davranış haline gelebilir. Bu noktada seçim, aktif bir karar olmaktan çıkar ve rutin bir tepkiye dönüşür.

Duyusal Hassasiyet ve Yeni Yiyeceklere Mesafe

Bazı bireyler için yiyecek seçimi yalnızca tatla değil; doku, koku ve ağız hissiyle de yakından ilişkilidir. Duyusal hassasiyeti yüksek kişiler, yeni ya da karmaşık yiyeceklerden kaçınarak tanıdık tatlara yönelme eğiliminde olabilir. Bu durum özellikle yetişkinlerde görülen seçici yeme davranışlarıyla ilişkilendirilmektedir.

Klinik Açıdan Değerlendirilmesi Gereken Durumlar

Aynı yemeği tüketme davranışı, beslenme çeşitliliğini ciddi biçimde sınırlıyor; kilo kaybına, besin eksikliklerine veya sosyal yaşamda kısıtlanmaya yol açıyorsa, klinik bir çerçevede ele alınması gerekebilir. Psikiyatri literatüründe yer alan bazı yeme bozuklukları, bu tür katı ve kısıtlayıcı örüntülerle ilişkilendirilmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın