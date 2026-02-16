Ünlü Doktor Neden Kulak Çubuğu Kullanmamanız Gerektiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Kulak temizliği, günlük bakım rutininin masum bir parçası gibi görülse de uzmanlara göre yapılan bazı alışkanlıklar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle pamuklu çubuk kullanımı, kulak kirini temizlemek yerine daha derine iterek işitme problemlerine ve enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle hekimler, kulağın doğal dengesine müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Bir doktor, kulak kiri temizlemek için pamuklu çubuk kullanmanın sanıldığı kadar masum olmadığını ve çoğu zaman sorunu daha da büyüttüğünü söylüyor.
Uzmanlar, kulak kirinin aslında “kir” olmadığının altını çiziyor.
