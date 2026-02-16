onedio
Ünlü Doktor Neden Kulak Çubuğu Kullanmamanız Gerektiğini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
16.02.2026 - 15:13

Kulak temizliği, günlük bakım rutininin masum bir parçası gibi görülse de uzmanlara göre yapılan bazı alışkanlıklar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle pamuklu çubuk kullanımı, kulak kirini temizlemek yerine daha derine iterek işitme problemlerine ve enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle hekimler, kulağın doğal dengesine müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Bir doktor, kulak kiri temizlemek için pamuklu çubuk kullanmanın sanıldığı kadar masum olmadığını ve çoğu zaman sorunu daha da büyüttüğünü söylüyor.

Kulağı “temizleme” refleksi yaygın olsa da uzmanlara göre bu alışkanlık, işitme sorunlarından enfeksiyona kadar uzanan riskler barındırıyor.

ABD’li hekim Dr. Kunal Sood, sosyal medyada paylaştığı bilgilendirici videoda kulakların kendi kendini temizleyen doğal bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Sood’a göre pamuklu çubukla kulak kanalına girildiğinde, kir dışarı çıkmak yerine daha derine itiliyor. Bu durum, tıkanıklık hissi, işitme azalması, ağrı ve hatta enfeksiyonla sonuçlanabiliyor. Daha da kötüsü, kulak kanalı hassas bir yapı olduğu için çizilme ya da kulak zarının zarar görmesi de ihtimal dahilinde.

Uzmanlar, kulak kirinin aslında “kir” olmadığının altını çiziyor.

Kulak kiri; tozu ve yabancı maddeleri tutuyor, suyu itiyor ve bakterilere karşı koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Bu nedenle sık ve agresif temizlik, kulağı savunmasız hale getirebiliyor. En güvenli yaklaşım ise yalnızca kulağın dış kısmını temizlemek ve kulak kanalının işini kendi başına yapmasına izin vermek.

Kulak kiri biriktiğinde görülebilecek belirtiler

NHS’e göre aşırı kulak kiri birikimi şu şikayetlere yol açabiliyor:

  • İşitme azalması

  • Kulak ağrısı

  • Kulakta doluluk veya tıkanıklık hissi

  • Çınlama (tinnitus)

  • Baş dönmesi ve sersemlik

