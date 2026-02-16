Ünlü Doktor Neden Kulak Çubuğu Kullanmamanız Gerektiğini Açıkladı

Kulağı “temizleme” refleksi yaygın olsa da uzmanlara göre bu alışkanlık, işitme sorunlarından enfeksiyona kadar uzanan riskler barındırıyor.

ABD’li hekim Dr. Kunal Sood, sosyal medyada paylaştığı bilgilendirici videoda kulakların kendi kendini temizleyen doğal bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Sood’a göre pamuklu çubukla kulak kanalına girildiğinde, kir dışarı çıkmak yerine daha derine itiliyor. Bu durum, tıkanıklık hissi, işitme azalması, ağrı ve hatta enfeksiyonla sonuçlanabiliyor. Daha da kötüsü, kulak kanalı hassas bir yapı olduğu için çizilme ya da kulak zarının zarar görmesi de ihtimal dahilinde.