Kurutma Makinesiz Çözüm: Yağmurlu Günlerde Çamaşırları Islanmadan Kurutmanın Etkili Yolu

Balkon ya da bahçeye asılan çamaşırlar yeniden ıslanıyor, ev içinde kurutulanlar ise rutubet, ağır koku ve hatta küf riskini beraberinde getiriyor. Ancak doğru uygulandığında kurutma makinesine gerek bırakmayan pratik bir yöntem var.

Bilimsel Temeli Olan Yöntem: Kontrollü Hava Akımı + Düşük Nem

Uzmanların da sıkça önerdiği bu yöntemin mantığı basit.

Çamaşırın kurumasını sağlayan şey sıcaklık değil, hava sirkülasyonu ve nemin ortamdan uzaklaştırılmasıdır.