onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kurutma Makinesiz Çözüm: Yağmurlu Günlerde Çamaşırları Islanmadan Kurutmanın Etkili Yolu

Kurutma Makinesiz Çözüm: Yağmurlu Günlerde Çamaşırları Islanmadan Kurutmanın Etkili Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 14:11

Yağışlı ve nem oranının yüksek olduğu dönemlerde çamaşır kurutmak, özellikle kurutma makinesi olmayan evlerde ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Açık alana asılan çamaşırlar yeniden ıslanırken, ev içinde kurutma ise çoğu zaman rutubet, ağır koku ve uzun kuruma süreleriyle sonuçlanıyor. Ancak uzmanların önerdiği doğru havalandırma ve kontrollü hava akımı yöntemleri sayesinde, yağmurlu günlerde bile çamaşırları sağlıklı ve etkili biçimde kurutmak mümkün hale geliyor.

Kaynak: https://www.tomsguide.com/home/5-tips...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağmurlu ve nemli havalarda çamaşır kurutmak çoğu ev için gerçek bir problem.

Yağmurlu ve nemli havalarda çamaşır kurutmak çoğu ev için gerçek bir problem.

Balkon ya da bahçeye asılan çamaşırlar yeniden ıslanıyor, ev içinde kurutulanlar ise rutubet, ağır koku ve hatta küf riskini beraberinde getiriyor. Ancak doğru uygulandığında kurutma makinesine gerek bırakmayan pratik bir yöntem var.

Bilimsel Temeli Olan Yöntem: Kontrollü Hava Akımı + Düşük Nem

Uzmanların da sıkça önerdiği bu yöntemin mantığı basit.

Çamaşırın kurumasını sağlayan şey sıcaklık değil, hava sirkülasyonu ve nemin ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

Nasıl Uygulanıyor?

Nasıl Uygulanıyor?
  • Çamaşırları sık aralıklarla değil, aralıklı asın

  • Çamaşırların birbirine temas etmesi nemin hapsolmasına neden olur. Aralarında mutlaka boşluk bırakın.

  • Pencereyi hafif aralayın (hava soğuk olsa bile)

  • Tam kapalı ortamda nem dışarı çıkamaz. Küçük bir hava girişi bile fark yaratır.

  • Vantilatörü doğrudan çamaşırlara çevirin

  • Isıtmaya gerek yok. Sürekli hava hareketi, buharlaşmayı hızlandırır. Bu yöntem, kurutma makinesinin yaptığı işlemin daha yavaş ama doğal halidir.

  • Mümkünse küçük bir odada uygulayın

  • Büyük alanlarda nem dağılır ve etkisi azalır. Küçük oda = daha hızlı kuruma.

  • Gece boyunca çalışmasına izin verin

  • Ortalama bir çamaşır yükü, bu yöntemle 8–12 saat içinde tamamen kuruyabilir.

Neden İşe Yarıyor?

  • Hava akımı, çamaşırdaki nemi sürekli ortamdan uzaklaştırıyor

  • Nemli hava dışarı çıkabildiği için küf ve koku oluşmuyor

  • Ekstra elektrik tüketimi yok denecek kadar az

  • Kurutma makinesine kıyasla kumaş yıpranması minimum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın