Başarısız Burun Ameliyatı Düğün Hayallerini Suya Düşürdü: "Çizgi Film Karakterlerine Benzedim"
Evlilik hazırlıkları, çoğu kişi için hayatın en mutlu dönemlerinden biri olarak görülürken estetik bir müdahale bazen bu süreci beklenmedik bir travmaya dönüştürebiliyor. ABD’de yaşayan bir kadın, düğünü öncesinde geçirdiği burun ameliyatının ardından görünümünün ciddi şekilde değiştiğini ve kendisini adeta bir çizgi film karakterine benzer halde bulduğunu anlattı.
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Holly adlı kadın, geçirdiği başarısız burun estetiği operasyonu sonrası görünümünün tamamen değiştiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.
Holly, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
Zorlu bir revizyon ameliyatının ardından sonuç Holly için adeta bir dönüm noktası oldu.
