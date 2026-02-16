Başarısız Burun Ameliyatı Düğün Hayallerini Suya Düşürdü: "Çizgi Film Karakterlerine Benzedim"

“Burnum sanki biri tarafından sıkıştırılmış gibi kaldı. Ucu o kadar sivriydi ki birinin gözüne batacak gibiydi. Düğün günüm hayatımın en mutlu günü olmalıydı ama o cerrah bunu elimden aldı.” Bu nedenle düğününde yakın plan fotoğraf çektirmekten kaçındığını da ekledi.

Yaşadığı travmanın ardından Holly, ünlü estetik cerrahların yer aldığı Botched programına başvurdu. Programda yapılan ilk değerlendirmede cerrahlar, burun deliklerinden birinin çöktüğünü ve yapının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Holly’nin burnunun, kıkırdak yapısı alınarak tamamen yeniden şekillendirilmesi gerekti.