Başarısız Burun Ameliyatı Düğün Hayallerini Suya Düşürdü: "Çizgi Film Karakterlerine Benzedim"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 10:54

Evlilik hazırlıkları, çoğu kişi için hayatın en mutlu dönemlerinden biri olarak görülürken estetik bir müdahale bazen bu süreci beklenmedik bir travmaya dönüştürebiliyor. ABD’de yaşayan bir kadın, düğünü öncesinde geçirdiği burun ameliyatının ardından görünümünün ciddi şekilde değiştiğini ve kendisini adeta bir çizgi film karakterine benzer halde bulduğunu anlattı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/382...
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Holly adlı kadın, geçirdiği başarısız burun estetiği operasyonu sonrası görünümünün tamamen değiştiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Holly, burnunun ucu aşırı sivrildiği ve burun yapısı çöktüğü için çizgi film karakteri hissettiğini ifade etti.

Houston’da yaşayan Holly, çocukken burnunu çarpmasının ardından yapısal bir sorun oluştuğunu ve bu durumun yıllar içinde daha da belirgin hale geldiğini söyledi. Ergenlik döneminde burnunun eğriliğini fark eden Holly, 32 yaşında, evlilik hazırlıkları sırasında estetik operasyon geçirmeye karar verdi. Ancak ameliyat beklediği sonucu vermedi.

Holly, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

“Burnum sanki biri tarafından sıkıştırılmış gibi kaldı. Ucu o kadar sivriydi ki birinin gözüne batacak gibiydi. Düğün günüm hayatımın en mutlu günü olmalıydı ama o cerrah bunu elimden aldı.” Bu nedenle düğününde yakın plan fotoğraf çektirmekten kaçındığını da ekledi.

Yaşadığı travmanın ardından Holly, ünlü estetik cerrahların yer aldığı Botched programına başvurdu. Programda yapılan ilk değerlendirmede cerrahlar, burun deliklerinden birinin çöktüğünü ve yapının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Holly’nin burnunun, kıkırdak yapısı alınarak tamamen yeniden şekillendirilmesi gerekti.

Zorlu bir revizyon ameliyatının ardından sonuç Holly için adeta bir dönüm noktası oldu.

Operasyon sonrası duygularını paylaşan Holly, “Bugün benim için bir kefaret günü. Kendimi yeniden güzel hissediyorum” dedi. Bu değişimin ardından düğün fotoğraflarını da yeniden çektirmeye karar verdiğini ve sonunda “gerçekten bir gelin gibi” hissettiğini söyledi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın