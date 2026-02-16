Kimyasal Kullanmadan Lavabo Tıkanıklığını Anında Açan Basit Yöntem

Bu sürenin ardından kaynar olmayan ancak oldukça sıcak su yavaşça lavaboya dökülür. Sıcak su, gevşeyen kalıntıların boru içinden akıp gitmesine yardımcı olur ve çoğu zaman tıkanıklık anında açılır.

Eğer sorun özellikle yağ kaynaklıysa, karbonatın ardından birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı eklemek yöntemin etkisini artırabilir. Deterjan yağı parçalar, sıcak su ise bu parçaların borudan uzaklaşmasını sağlar. Bu kombinasyon mutfak lavabolarında oldukça etkilidir.

Ancak bu yöntem, boruya sert bir cismin sıkıştığı ya da uzun süredir tamamen kapalı olan tıkanıklıklarda işe yaramayabilir. Bu gibi durumlarda mekanik pompa kullanımı veya profesyonel tesisat desteği gerekebilir. Yine de lavabo yavaş akıyorsa, kimyasal dökmeden önce bu basit uygulamayı denemek hem daha güvenli hem de daha mantıklı bir ilk adımdır.