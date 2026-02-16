onedio
Kimyasal Kullanmadan Lavabo Tıkanıklığını Anında Açan Basit Yöntem



Metehan Bozkurt

16.02.2026 - 10:05

Lavabo tıkanıklıkları çoğu zaman kimyasal ürünlere gerek kalmadan da çözülebilir. Uzmanlara göre, evde kolayca uygulanabilen basit yöntemler hem tesisatı koruyor hem de tıkanıklığı kısa sürede giderebiliyor.

Lavabo tıkanıklıkları çoğu zaman sert kimyasallara başvurmadan da çözülebilir.



Özellikle mutfak ve banyo lavabolarında oluşan yavaş akma problemleri, genellikle yağ, sabun ve küçük atıkların zamanla birikmesiyle ortaya çıkar. Uzmanlar, bu tür tıkanıklıklarda ilk adım olarak tesisata zarar vermeyen doğal yöntemlerin denenmesini öneriyor.

En etkili ve pratik çözümlerden biri karbonat ve sirke uygulamasıdır. Bu yöntem, boru içinde biriken yağ ve kalıntıları gevşeterek suyun yeniden akmasını sağlar. Uygulama için lavabo giderine yarım su bardağı karbonat dökülür. Ardından üzerine yarım su bardağı beyaz sirke eklenir. Karışım kısa sürede köpürmeye başlar; bu tepki, tıkanıklığa neden olan birikintilerin çözülmesini sağlar.

Köpürme başladıktan sonra giderin ağzı kapatılır ve yaklaşık 10–15 dakika beklenir.



Bu sürenin ardından kaynar olmayan ancak oldukça sıcak su yavaşça lavaboya dökülür. Sıcak su, gevşeyen kalıntıların boru içinden akıp gitmesine yardımcı olur ve çoğu zaman tıkanıklık anında açılır.

Eğer sorun özellikle yağ kaynaklıysa, karbonatın ardından birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı eklemek yöntemin etkisini artırabilir. Deterjan yağı parçalar, sıcak su ise bu parçaların borudan uzaklaşmasını sağlar. Bu kombinasyon mutfak lavabolarında oldukça etkilidir.

Ancak bu yöntem, boruya sert bir cismin sıkıştığı ya da uzun süredir tamamen kapalı olan tıkanıklıklarda işe yaramayabilir. Bu gibi durumlarda mekanik pompa kullanımı veya profesyonel tesisat desteği gerekebilir. Yine de lavabo yavaş akıyorsa, kimyasal dökmeden önce bu basit uygulamayı denemek hem daha güvenli hem de daha mantıklı bir ilk adımdır.

Metehan Bozkurt

Yaşam Editörü

