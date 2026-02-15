onedio
Saç Beyazlamasını Azalttığı Söylenen 2 Balık Türü Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 15:24

Saç beyazlaması yalnızca yaşlanmayla açıklanan bir süreç değil. Uzmanlara göre genetik faktörlerin yanı sıra oksidatif stres ve bazı besin eksiklikleri de saç renginin erken değişmesine yol açabiliyor. Bu nedenle melanin üretimini destekleyen besinler ve özellikle bazı balık türleri son dönemde dikkat çekiyor.

Somon balığı, saç pigmentinden sorumlu melanosit hücrelerini korumada rol oynayan güçlü antioksidanlar içeriyor.

Özellikle omega-3 yağ asitleri ve astaksantin, saç köklerinde oksidatif stresi azaltarak melanin kaybının hızlanmasını engelleyebiliyor. Ayrıca somon; B12 ve D vitamini açısından zengin yapısıyla, erken saç beyazlamasıyla ilişkilendirilen besin eksikliklerinin önüne geçilmesine katkı sağlayabiliyor.

Sardalya balığı ise melanin sentezi için kritik öneme sahip olan bakır minerali açısından dikkat çekiyor.

Bakır eksikliği, saçların erken beyazlamasıyla doğrudan ilişkilendirilen faktörler arasında yer alıyor. Sardalya aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri sayesinde saç köklerinin beslenmesini destekleyerek saç telinin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre saç beyazlaması yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu değil; genetik faktörler, oksidatif stres ve besin eksikliklerinin birleşimiyle ortaya çıkan biyolojik bir süreç. Bu nedenle somon ve sardalya gibi besin değeri yüksek balıklar, saç beyazlamasını durdurmasa da sürecin daha yavaş ilerlemesine katkı sağlayabiliyor.

