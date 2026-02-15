Saç Beyazlamasını Azalttığı Söylenen 2 Balık Türü Açıklandı
Saç beyazlaması yalnızca yaşlanmayla açıklanan bir süreç değil. Uzmanlara göre genetik faktörlerin yanı sıra oksidatif stres ve bazı besin eksiklikleri de saç renginin erken değişmesine yol açabiliyor. Bu nedenle melanin üretimini destekleyen besinler ve özellikle bazı balık türleri son dönemde dikkat çekiyor.
Somon balığı, saç pigmentinden sorumlu melanosit hücrelerini korumada rol oynayan güçlü antioksidanlar içeriyor.
Sardalya balığı ise melanin sentezi için kritik öneme sahip olan bakır minerali açısından dikkat çekiyor.
