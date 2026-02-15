Saç Beyazlamasını Azalttığı Söylenen 2 Balık Türü Açıklandı

Bakır eksikliği, saçların erken beyazlamasıyla doğrudan ilişkilendirilen faktörler arasında yer alıyor. Sardalya aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri sayesinde saç köklerinin beslenmesini destekleyerek saç telinin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre saç beyazlaması yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu değil; genetik faktörler, oksidatif stres ve besin eksikliklerinin birleşimiyle ortaya çıkan biyolojik bir süreç. Bu nedenle somon ve sardalya gibi besin değeri yüksek balıklar, saç beyazlamasını durdurmasa da sürecin daha yavaş ilerlemesine katkı sağlayabiliyor.