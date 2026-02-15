onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Banyonun Her Zaman Ferah Kokmasını Sağlayan Doğal Parfüm Sırrı

Banyonun Her Zaman Ferah Kokmasını Sağlayan Doğal Parfüm Sırrı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 15:00

Banyolar, nem ve kapalı alan etkisiyle kısa sürede koku oluşumuna elverişli alanlardır. Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemler tercih edildiğinde ise hem daha kalıcı hem de daha sağlıklı bir ferahlık sağlanabiliyor. Evde kolayca hazırlanabilen doğal karışımlar, banyoda temiz ve dengeli bir koku oluşturmanın pratik yolları arasında yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Banyoda kalıcı ve temiz bir koku elde etmenin yolu, yoğun kimyasal ürünlerden değil, kokunun kaynağını azaltan ve ortama hafif bir ferahlık bırakan doğal yöntemlerden geçiyor.

Banyoda kalıcı ve temiz bir koku elde etmenin yolu, yoğun kimyasal ürünlerden değil, kokunun kaynağını azaltan ve ortama hafif bir ferahlık bırakan doğal yöntemlerden geçiyor.

Uzmanlara göre kötü kokuyu bastırmak yerine emmek ve ardından doğal bir aroma ile ortamı dengelemek, çok daha etkili ve sağlıklı bir çözüm sunuyor. Bu yaklaşım, özellikle küçük ve sık nemlenen alanlar için öne çıkıyor.

Bu noktada en pratik yöntemlerden biri karbonat bazlı doğal koku emiciler. Karbonat, ortamda asılı kalan kötü kokuları absorbe etme özelliğiyle biliniyor. Cam bir kavanozun içine konulan birkaç kaşık karbonat, lavanta, limon ya da okaliptüs gibi uçucu yağlarla desteklendiğinde banyoda sürekli ve hafif bir ferahlık sağlıyor. Bu karışım özellikle lavabo çevresi veya klozet arkasında konumlandırıldığında etkisini daha net gösteriyor.

Banyoda anlık ferahlık için tercih edilen ev yapımı doğal spreyler ise “doğal parfüm” etkisi yaratıyor.

Banyoda anlık ferahlık için tercih edilen ev yapımı doğal spreyler ise “doğal parfüm” etkisi yaratıyor.

Bu spreylerde uçucu yağların suyla dengeli şekilde karışabilmesi için az miktarda alkol ya da bitkisel bazlı çözücüler kullanılıyor. Distile su, limon ve nane ya da lavanta gibi yağlarla hazırlanan bu karışımlar, banyoda ağır bir koku bırakmadan temiz ve taze bir hava oluşturuyor. Duş sonrası veya misafir öncesi birkaç fıs uygulamak yeterli oluyor.

Doğal parfümlerin etkili olabilmesi için ortamın nem dengesinin de kontrol altında tutulması gerekiyor. Duş sonrası havalandırma yapılması, ıslak havluların banyoda uzun süre bırakılmaması ve giderlerin düzenli olarak sıcak suyla temizlenmesi, kokunun tekrar oluşmasını büyük ölçüde engelliyor. Aksi halde en iyi koku bile kısa sürede etkisini kaybedebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın