İlişkilerde En Temkinli Olan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 15:50

İlişkilerde temkinli davranan burçlar, duygularını kolayca açmayan ve güveni zamana yayan bir yaklaşım benimser. Bu burçlar için aşk, ani bir heyecandan çok sağlam bir bağ kurma sürecidir. Karşılarındaki kişiyi tanımadan, niyetinden ve duygularından emin olmadan adım atmazlar. Bu nedenle mesafeli ya da kontrollü görünebilirler, ancak güven oluştuğunda son derece sadık, istikrarlı ve uzun vadeli ilişkilere açık bir tutum sergilerler.

İşte ilişkilerde en temkinli burçlar...

Balık Burcu

Balık Burcu

Balık burcu duyguları yüzeyden yaşamaz, derinlere dalar. Hislerini saklamak gibi bir refleksi yoktur; ister korku olsun ister aşk, her şeyi olduğu gibi ortaya koyar. Ruhunu açar, risk alır. Onun sevgisi karşılıksızdır ve “hayatta bir kez yaşanır” denilen türdendir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Terazi için ilişkinin anahtarı dengedir. Uyum bozulmasın diye elinden geleni yapar, gerektiğinde taviz verir. Partnerini destekler, ilişkiye huzur getirir. Onun sevgisi yumuşak ama etkilidir; yanında insan kendinin daha iyi bir versiyonu olmak ister.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa sözle değil, duruşla sever. Güven, sadakat ve istikrar onun işi. Birini seçti mi kolay kolay vazgeçmez. Abartı yoktur ama netlik vardır. Boğa’yla ilişki “yarın ne olacak” kaygısı yaşatmaz, insanı sakinleştirir.

Koç Burcu

Koç Burcu

Koç aşka frene basarak girmez. Direkt, hızlı ve yoğun sever. Partnerini hayatının merkezine koyar, korur, sahiplenir. Enerjisi yüksektir, tutkusu boldur. İlişkiyi yarı yolda bırakmaz; sonuna kadar gider.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslan zaten kendinden emindir; birine ihtiyaç duyduğu için değil, istediği için sever. Sevgisini cömertçe gösterir, ilgisini esirgemez. Tutkulu, gösterişli ve sıcak bir partnerdir. Aslan’la ilişki sıkıcı olmaz, drama varsa bile dozunda olur.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Değişken gibi görünür ama aşık olduğunda dürüsttür. Hislerini saklamaz, iyi-kötü ne varsa söyler. İlişkiye hareket, sohbet ve zihinsel uyum getirir. Onunla aşk bol iletişimlidir; susarak değil konuşarak çözülür.

Yay Burcu

Yay burcu özgür ruhlu ve maceracıdır. Aşkta da aynı enerjiyi taşır. Tahmin edilemez ama canlıdır. Kendisini kısıtlamayan, temposuna ayak uyduran biriyle uzun süre kalır. Onunla ilişki durağan değil, sürekli akış halindedir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
