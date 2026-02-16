Bulaşık Makinesinden Gelen Kötü Kokuyu Bitiren Profesyonel Temizlik Sırrı Açıklandı

Bu durum genellikle makinenin görünen yüzeylerinden değil, filtre, püskürtme kolları ve kapı contası gibi detaylardan kaynaklanır. Servis teknisyenlerinin de sıklıkla vurguladığı çözüm, pahalı ürünlerden çok doğru sırayla uygulanan temel bakım adımlarına dayanır.

Kötü koku neden ortaya çıkar?

Her yıkama sonrası su tahliye edilse bile, makinenin bazı noktalarında yağ ve yemek artıkları kalabilir. Özellikle düşük sıcaklıkta yıkama alışkanlığı varsa bu kalıntılar tam olarak çözünmez. Zamanla nemle birleşen bu artıklar bakteri oluşumunu hızlandırır. Kireçli su kullanılan bölgelerde tortu birikimi de süreci daha da hızlandırır. Sonuç olarak kapalı ve nemli bir ortam oluşur, koku da kaçınılmaz hale gelir.