Bulaşık Makinesinden Gelen Kötü Kokuyu Bitiren Profesyonel Temizlik Sırrı Açıklandı

Metehan Bozkurt
16.02.2026 - 08:42

Bulaşık makinesinden gelen kötü koku, makine düzenli çalışsa bile iç aksamda biriken yağ ve kalıntılardan kaynaklanabilir. Yüzeysel temizlik çoğu zaman yeterli olmazken, kalıcı çözüm doğru bakım adımlarının uygulanmasına dayanır. Uzmanların önerileri, kokunun kaynağını ortadan kaldırmayı hedefler.

Kaynak: https://www.dr-beckmann.com/en-ar/gui...
Bulaşık makineniz tabakları tertemiz çıkarıyor olabilir. Ancak kapağı açtığınız anda yayılan ağır koku, içeride gözden kaçan bir soruna işaret eder.

Bu durum genellikle makinenin görünen yüzeylerinden değil, filtre, püskürtme kolları ve kapı contası gibi detaylardan kaynaklanır. Servis teknisyenlerinin de sıklıkla vurguladığı çözüm, pahalı ürünlerden çok doğru sırayla uygulanan temel bakım adımlarına dayanır.

Kötü koku neden ortaya çıkar?

Her yıkama sonrası su tahliye edilse bile, makinenin bazı noktalarında yağ ve yemek artıkları kalabilir. Özellikle düşük sıcaklıkta yıkama alışkanlığı varsa bu kalıntılar tam olarak çözünmez. Zamanla nemle birleşen bu artıklar bakteri oluşumunu hızlandırır. Kireçli su kullanılan bölgelerde tortu birikimi de süreci daha da hızlandırır. Sonuç olarak kapalı ve nemli bir ortam oluşur, koku da kaçınılmaz hale gelir.

Profesyonellerin uyguladığı üç aşamalı yöntem

1. Filtre temizliği

Makinenin alt bölümündeki filtre çıkarılır ve ılık su altında yumuşak bir fırçayla temizlenir. Yoğun yağ kalıntısı varsa az miktarda bulaşık deterjanı kullanılabilir. Filtre temizlenmeden yapılan işlemler genellikle kısa süreli etki sağlar.

2. Püskürtme kollarının kontrolü

Üst ve alt püskürtme kollarındaki deliklerin tıkalı olup olmadığı kontrol edilir. Bir kürdan yardımıyla tıkanıklıklar açılabilir. Bu işlem, suyun makine içinde eşit dağılmasını sağlayarak kalıntı birikimini azaltır.

3. Yüksek sıcaklıkta boş yıkama

Üst rafa ısıya dayanıklı bir kap içinde bir bardak beyaz sirke yerleştirilir. Makinenin tabanına ise az miktarda karbonat serpilir. En az 60 derece olan uzun bir programda makine boş çalıştırılır. Sirke kireç ve yağ kalıntılarını çözerken, karbonat kokuyu nötralize eder.

Bu uygulamanın ayda bir kez tekrarlanması, koku oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Kapağı aralık bırakmanın etkisi

Yıkama programı bittikten sonra kapağın birkaç dakika açık bırakılması, içeride kalan nemin dağılmasına yardımcı olur. Sürekli kapalı kalan makinelerde yoğuşma artar ve küf oluşma riski yükselir. Bu basit alışkanlık özellikle sıcak havalarda fark edilir bir etki sağlar.

