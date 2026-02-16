onedio
article/comments
article/share
Yapay Zeka Endişesi Büyüyor: İstihdam Tartışması Yeniden Alevlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 13:30

Britanya’da istihdam piyasasına yönelik kaygılar yeniden artıyor. Yapay zekanın özellikle beyaz yaka meslekler üzerindeki etkisi, işsizlik tartışmalarını ekonomi gündeminin merkezine taşıyor.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772768/...
Britanya’da işgücü piyasasına dair kaygılar yeniden alevlendi.

Tesco’nun üst düzey yöneticilerinden Ashwin Prasad’ın Resolution Foundation’da yaptığı konuşma, “işsizlik salgını” uyarılarını yeniden manşetlere taşıdı. Prasad, ülke ekonomisinin üretken yatırımlar yerine giderek artan oranda işsizlik yardımlarına kaynak ayırdığına dikkat çekerek, bunun uzun vadede büyümeyi baltalayacağı görüşünü dile getirdi.

Bu uyarı Britanya’da uzun süredir devam eden “ekonomik açıdan aktif olmayanlar” tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.

Sağlık sorunları, engellilik ya da pandemi sonrası kalıcı etkiler nedeniyle çalışamayan milyonlarca kişi, hem siyasetçilerin hem de iş dünyasının eleştiri odağında yer alıyor.

Ancak mesele yalnızca sosyal yardımlar ya da kamu harcamalarıyla sınırlı değil. İşgücü piyasasına yeni adım atan mezunlar da giderek daralan bir alanda ilerlemeye çalışıyor. On binlerce sterlinlik öğrenci kredilerinin ardından iş bulamama ihtimali, gençler için ciddi bir hayal kırıklığına dönüşmüş durumda.

LinkedIn’in son yayımladığı İşgücü Piyasası Raporu, küresel istihdamın pandemi öncesi seviyelerin hâlâ yüzde 20 altında olduğunu ortaya koyuyor.

Daha çarpıcı olan ise iş değiştirme oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması. Uzmanlara göre bu tablo, çalışanların mevcut işlerini kaybetme korkusuyla risk almaktan kaçındığını gösteriyor.

LinkedIn raporunda yapay zekanın “yok ettiğinden daha fazla iş yarattığı” savunulsa da teknoloji dünyasından gelen bazı görüşler bu iyimser tabloyu sorguluyor. Yapay zeka mühendisi Matt Shumer’ın sosyal medyada paylaştığı deneyim, bu endişelerin sembolü hâline geldi. Shumer, artık teknik işlerin büyük bölümünün insan müdahalesine gerek kalmadan yapay zeka tarafından tamamlandığını, kendisinin ise yalnızca talebi tanımlayıp sonucu beklediğini söylüyor.

