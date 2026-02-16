Yapay Zeka Endişesi Büyüyor: İstihdam Tartışması Yeniden Alevlendi

Daha çarpıcı olan ise iş değiştirme oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması. Uzmanlara göre bu tablo, çalışanların mevcut işlerini kaybetme korkusuyla risk almaktan kaçındığını gösteriyor.

LinkedIn raporunda yapay zekanın “yok ettiğinden daha fazla iş yarattığı” savunulsa da teknoloji dünyasından gelen bazı görüşler bu iyimser tabloyu sorguluyor. Yapay zeka mühendisi Matt Shumer’ın sosyal medyada paylaştığı deneyim, bu endişelerin sembolü hâline geldi. Shumer, artık teknik işlerin büyük bölümünün insan müdahalesine gerek kalmadan yapay zeka tarafından tamamlandığını, kendisinin ise yalnızca talebi tanımlayıp sonucu beklediğini söylüyor.