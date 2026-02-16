Kar Gibi Beyaz ve Tane Tane Pilavın Küçük Sırrı: Tek Bir Malzeme Yetiyor
Pilavın tane tane olması ve rengini koruması, yalnızca doğru su oranına değil, pişirme sırasında uygulanan küçük detaylara da bağlı. Mutfaklarda uzun süredir kullanılan basit bir yöntem, bu konuda fark yaratabiliyor.
Pilav yaparken en çok can sıkan şey, tanelerin birbirine yapışması ve renginin matlaşması.
Pilav Suyuna 1 Tane Küp Şeker
Elbette bu yöntemi tek başına mucize gibi görmek doğru olmaz.
