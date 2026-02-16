Babasıyla Aynı Yaşta Bir Adamla Evlendi: “Herkes Baba Sorunu Diyor Ama Biz Mutluyuz”

Jessica, ilk karşılaşmada isim benzerliğini fark ettiğini; yaş meselesinin ise birkaç hafta sonra netleştiğini anlatıyor. Başlangıçta fiziksel çekimin güçlü olmadığını, ancak Allen’ın duruşu, iletişimi ve yaklaşımının zamanla bu çekimi oluşturduğunu belirtiyor. İlişkinin ilk dönemlerinde çevreden gelen önyargılar olsa da çift, aradan geçen 12 yılın ardından evli ve bir çocuk sahibi.

Aile içinde yaşanan tereddütler zamanla yerini kabullenişe bırakmış. Jessica’nın babası, başlangıçta durumun kendisi için tuhaf olduğunu kabul etse de çiftin samimiyetini ve istikrarını gördükçe endişelerinin azaldığını söylüyor. Buna karşın, dışarıda hala yargılayıcı bakışlarla karşılaştıklarını belirten Allen, “Bizi tanımayanlar yaş farkına takılıyor, oysa mesele uyum ve niyet” diyor.