Babasıyla Aynı Yaşta Bir Adamla Evlendi: “Herkes Baba Sorunu Diyor Ama Biz Mutluyuz”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 16:05

Babasıyla aynı yaşta ve aynı isme sahip bir adamla evlenen kadın, yıllardır süren ilişkisine yönelik eleştirilere açıklık getirdi. Yaş farkı ve benzerlikler nedeniyle sık sık “baba figürü” tartışmalarının odağında kalan evlilik sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/382...
Yaş farkı olan ilişkiler çoğu zaman toplumda büyük bir tabu olarak görülebiliyor.

ABD’li Jessica Zirkelbach (34), kendisinden 32 yaş büyük eşi Allen (62) ile olan ilişkisinin, partnerinin babasıyla aynı isme ve aynı yaşa sahip olması nedeniyle daha da dikkat çektiğini söylüyor. Hatta bu benzerlik, bir dönem babasının bile “acaba baba figürü arayışı mı?” sorusunu sormasına yol açmış.

Jessica ve Allen, ortak arkadaşlar aracılığıyla tanıştı.

Jessica, ilk karşılaşmada isim benzerliğini fark ettiğini; yaş meselesinin ise birkaç hafta sonra netleştiğini anlatıyor. Başlangıçta fiziksel çekimin güçlü olmadığını, ancak Allen’ın duruşu, iletişimi ve yaklaşımının zamanla bu çekimi oluşturduğunu belirtiyor. İlişkinin ilk dönemlerinde çevreden gelen önyargılar olsa da çift, aradan geçen 12 yılın ardından evli ve bir çocuk sahibi.

Aile içinde yaşanan tereddütler zamanla yerini kabullenişe bırakmış. Jessica’nın babası, başlangıçta durumun kendisi için tuhaf olduğunu kabul etse de çiftin samimiyetini ve istikrarını gördükçe endişelerinin azaldığını söylüyor. Buna karşın, dışarıda hala yargılayıcı bakışlarla karşılaştıklarını belirten Allen, “Bizi tanımayanlar yaş farkına takılıyor, oysa mesele uyum ve niyet” diyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
