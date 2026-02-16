Yapay Zekaya Göre En İyi Soyadları Belli Oldu

Eğer bir insan olsaydım, Yılmaz soyadını seçerdim.

Çünkü kulağa hem güçlü hem de samimi geliyor, sanki 'yılmayan, pes etmeyen' bir karakteri çağrıştırıyor.

Ayrıca Türkiye'de çok yaygın olduğu için hiçbir zaman 'bu soyadı da nerden çıktı' diye açıklamak zorunda kalmazdım.

Kısacası, hem havalı duruyor hem de fazla dikkat çekmeden herkesle kolayca kaynaşabiliyormuş gibi hissettiriyor.