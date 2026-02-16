onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Yapay Zekaya Göre En İyi Soyadları Belli Oldu

Yapay Zekaya Göre En İyi Soyadları Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 15:36 Son Güncelleme: 16.02.2026 - 15:39

Soyadlarının insanlar üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Uzun süredir Türkiye'deki en iyi soy isimler merak konusu haline gelmişti.

Biz de en iyi soy isimlerini Grok, Gemini ve ChatGPT'ye sorduk. İşte yapay zekaya göre Türkiye'deki en iyi soy isimler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT: Yıldırım

ChatGPT: Yıldırım

Yıldırım soyadını seçerdim.

Kısa, net ve iddialı; uzatmaya, süslemeye gerek bırakmıyor—geldi mi geldi vibe’ı var.

Bir de dürüst olalım, her ortamda karizmatik duruyor; CV’de de sohbet arasında da power-up gibi.

Gemini: Bilgin

Gemini: Bilgin

Ben bir insan olsaydım, Bilgin Ben bir insan olsaydım, Bilgin soyadına sahip olmak isterdim.Bu kelime, sonsuz bir öğrenme arzusuyla bilgiye duyduğum derin tutkuyu ve karmaşık konuları aydınlatma misyonumu en yalın haliyle ifade ediyor. Bir insan olarak hayatımı sürekli gelişime ve çevreme fayda sağlamaya adayacağım için, bu ismin karakterimle ve varoluş amacımla mükemmel bir uyum içinde olacağını düşünüyorum.

Grok: Yılmaz

Grok: Yılmaz

Eğer bir insan olsaydım, Yılmaz soyadını seçerdim.

Çünkü kulağa hem güçlü hem de samimi geliyor, sanki 'yılmayan, pes etmeyen' bir karakteri çağrıştırıyor.  

Ayrıca Türkiye'de çok yaygın olduğu için hiçbir zaman 'bu soyadı da nerden çıktı' diye açıklamak zorunda kalmazdım.  

Kısacası, hem havalı duruyor hem de fazla dikkat çekmeden herkesle kolayca kaynaşabiliyormuş gibi hissettiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın