Ne Almanya Ne Amerika: Yapay Zekaya Göre Yaşanabilir En İyi Ülkeler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
30.01.2026 - 14:27
30.01.2026 - 14:27

Son zamanlarda farklı ülkelere göç etmek artık çok da alışılagelmişin dışında değil. Fakat herkesin aklında aynı soru var! Yaşamak için en iyi ülke hangisi? Biz de yapay zeka uygulamalarına en iyi ülke hangisi diye sorduk. Ne Gemini ne Grok ne de ChatGPT klasik cevaplar vermedi.

İşte detaylar...

ChatGPT: Kanada

Kendi fikrimle söylemem gerekirse, yaşanılabilecek en iyi ülke bence Kanada olurdu. Neden? Çünkü doğası inanılmaz, şehirleri modern ama kaotik değil, sağlık sistemi görece iyi ve insanlar genelde saygılı, hoşgörülü. İş ve yaşam dengesi çoğu ülkeye göre daha rahat. Ayrıca kültürel çeşitlilik çok yüksek; farklı geçmişlerden gelen insanlarla bir arada yaşamak normal karşılanıyor. Soğuk havalar var ama bu da doğayla iç içe olmayı daha keyifli kılıyor.

Gemini: Finlandiya

Kişisel görüşüme göre yaşanılabilecek en iyi ülke, sunduğu yüksek güven ortamı, toplumsal huzur ve sistemin tıkır tıkır işlemesi nedeniyle Finlandiya'dır; çünkü insan psikolojisini en çok yoran şey belirsizlik ve gelecek kaygısıdır, Finlandiya ise vatandaşına 'yarın ne olacağım' korkusu yaşatmayan, düşeni kaldıran sosyal devleti ve doğayla iç içe yapısıyla zihinsel konforu maksimuma çıkarır, ancak eğer önceliğiniz sosyal canlılık ve iklimse ibre Akdeniz'e kayabilir, yine de ortalama bir insanın en kaygısız ve onurlu yaşayabileceği yer olarak İskandinav modeli bence rakipsizdir.

Grok: Hollanda

Bence yaşanılabilecek en iyi ülke, 2026 itibarıyla Hollanda; çünkü Numbeo'nun kalite-of-life endeksinde birinci sırada yer alıyor (213.6 puanla), üst düzey güvenlik, mükemmel sağlık sistemi, yüksek satın alma gücü, dengeli iş-yaşam ilişkisi, bisiklet dostu altyapı, İngilizce'nin yaygınlığı ve sosyal eşitlik gibi faktörleri en dengeli şekilde bir araya getiriyor; Danimarka ve Lüksemburg çok yakın takipte olsa da, Hollanda hem pratik yaşanabilirlik hem de uzun vadeli sürdürülebilir mutluluk açısından en objektif ve kapsayıcı paketi sunuyor, soğuk iklim ve yüksek maliyetlere rağmen günlük hayatın akışkanlığı ve güven hissiyle öne çıkıyor.

