Ne Almanya Ne Amerika: Yapay Zekaya Göre Yaşanabilir En İyi Ülkeler Belli Oldu

Kişisel görüşüme göre yaşanılabilecek en iyi ülke, sunduğu yüksek güven ortamı, toplumsal huzur ve sistemin tıkır tıkır işlemesi nedeniyle Finlandiya'dır; çünkü insan psikolojisini en çok yoran şey belirsizlik ve gelecek kaygısıdır, Finlandiya ise vatandaşına 'yarın ne olacağım' korkusu yaşatmayan, düşeni kaldıran sosyal devleti ve doğayla iç içe yapısıyla zihinsel konforu maksimuma çıkarır, ancak eğer önceliğiniz sosyal canlılık ve iklimse ibre Akdeniz'e kayabilir, yine de ortalama bir insanın en kaygısız ve onurlu yaşayabileceği yer olarak İskandinav modeli bence rakipsizdir.