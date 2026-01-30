onedio
Düşük Doz Pestisitler Balıkları Sessizce Yaşlandırıyor: Yaşam Süresi Kısalıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 13:31

Tarımda yaygın olarak kullanılan kimyasal pestisitlerin, balıklar üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha derin ve uzun vadeli olabileceği ortaya çıktı. Yeni araştırmalar, düşük seviyelerde ve uzun süreli maruziyetin balıklarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını ve yaşam sürelerini kısalttığını gösteriyor.

İşte detaylar...

Kimyasal pestisitlerin, balıkların yaşam süresini sanılandan çok daha derinden etkileyebileceği ortaya kondu.

Science dergisinde yayımlanan ve Guardian tarafından aktarılan yeni bir araştırmaya göre, tarımda yaygın kullanılan bazı pestisitlere uzun süreli ve düşük düzeyde maruz kalmak, balıklarda hızlandırılmış yaşlanmaya yol açıyor.

Notre Dame Üniversitesi’nden biyolog Jason Rohr’un liderliğindeki çalışmada, Çin’deki göllerden toplanan 20 binden fazla balık incelendi.

Araştırmacılar, özellikle klorpirifos adlı böcek ilacına maruz kalan balıkların telomerlerinin belirgin biçimde kısaldığını tespit etti. Telomerler, kromozomların uçlarında yer alan ve hücresel yaşlanmanın önemli göstergeleri olarak kabul edilen yapılar olarak biliniyor.

Araştırma sonuçlarına göre, kirlenmiş göllerde yaşayan balıklar, aynı yaşta olmalarına rağmen temiz sulardaki balıklara kıyasla biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor. Laboratuvar deneyleri de bu bulguları destekledi: Kısa süreli yüksek doz maruziyet yerine, uzun süreli düşük doz maruziyetin balıkların hayatta kalma oranını düşürdüğü ve yaşlanma belirtilerini artırdığı görüldü.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise klorpirifosun İngiltere ve Avrupa Birliği’nde yasaklı olmasına rağmen ABD ve Çin’de hâlâ kullanılıyor olması.

Rohr, yaşlanma etkilerinin mevcut tatlı su güvenlik sınırlarının altında kalan konsantrasyonlarda bile ortaya çıktığını vurguluyor.

Araştırmacılar, omurgalılarda telomer biyolojisinin büyük ölçüde benzer mekanizmalara sahip olduğunu hatırlatarak, bu tür kimyasallara kronik ve düşük düzeyde maruz kalmanın insanlarda da uzun vadeli yaşlanma ve hastalık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Bulgular, kimyasal güvenlik değerlendirmelerinde yalnızca kısa vadeli ve yüksek doz etkilerine odaklanmanın yeterli olmadığını bir kez daha gündeme getiriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
