Düşük Doz Pestisitler Balıkları Sessizce Yaşlandırıyor: Yaşam Süresi Kısalıyor

Araştırmacılar, özellikle klorpirifos adlı böcek ilacına maruz kalan balıkların telomerlerinin belirgin biçimde kısaldığını tespit etti. Telomerler, kromozomların uçlarında yer alan ve hücresel yaşlanmanın önemli göstergeleri olarak kabul edilen yapılar olarak biliniyor.

Araştırma sonuçlarına göre, kirlenmiş göllerde yaşayan balıklar, aynı yaşta olmalarına rağmen temiz sulardaki balıklara kıyasla biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor. Laboratuvar deneyleri de bu bulguları destekledi: Kısa süreli yüksek doz maruziyet yerine, uzun süreli düşük doz maruziyetin balıkların hayatta kalma oranını düşürdüğü ve yaşlanma belirtilerini artırdığı görüldü.